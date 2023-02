Celivelys Rivera Santiago, de 29 años, corría asustada por el monte cuando a eso de las 10:15 a.m. de hoy, lunes, el agente Carlos Delgado estableció contacto visual con ella tras una búsqueda de tres días, en los predios de la finca El Pozo en Canóvanas.

“Son unos vecinos que residen en el patio de la casa donde fue divisada, el caballero trata de aguantar a la dama, pero no pudo con ella, la dama se le zafa y los compañeros que estábamos en el área salimos corriendo hacia ella. Ella estaba corriendo, hasta que se detuvo”, narró el agente Delgado adscrito a la División de Violencia Doméstica.

El caballero se trata de don José Adorno, quien observó que en la marquesina estaba fuera de lugar un toldo rojo que tapaba su planta eléctrica, y al moverlo para colocarlo de nuevo, encontró a la mujer en cuclillas con los brazos cruzados sobre el pecho y con el miedo dibujado en su rostro. Cuando el ciudadano llamó a los policías, ella forcejeó y corrió, siendo detenida cerca ya que no había salida.

Era indispensable encontrarla antes de que se descompensara debido a las condiciones en la que se mantuvo a la intemperie, aturdida y deshidratada, en medio de lo que se interpreta como una crisis de salud mental.

Celivelys no emitió palabras y caminó con ayuda un tramo, pero posteriormente fue cargada en brazos para sentarla en una patrulla. Luego la trasladaron a la camilla casi inconsciente. Los paramédicos la transportaron en una ambulancia hasta el hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, para estabilizarla.

“Se veía asustada, estaba de pie corriendo cuando nos vio. La pudimos retener y llevarla hasta una patrulla de la Policía y moverla hasta la ambulancia”, agregó el policía compungido, ya que nunca se le había asignado una investigación similar.

Temprano en la mañana del sábado, su esposo Benjamín Rivera Treche, quien es locutor de promociones en Teleonce, acudió a las redes sociales solicitando ayuda de la ciudadanía para localizar a la esteticista tras percatarse que había salido con rumbo desconocido y sin ninguna pertenencia de su hogar, ubicado en la calle 17 de la urbanización Alturas de Campo Rico, en Canóvanas.

PIDO AYUDA URGENTE! Hace unos 20 minutos mi esposa dentro de una crisis por depresion post-parto salio corriendo A PIE... Posted by Benjamin Rivera on Saturday, February 11, 2023

Fueron numerosos los esfuerzos de búsqueda del Negociado de la Policía de Puerto Rico, del Municipio de Canóvanas y del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de desastres, para dar con su paradero y corroborar todas las confidencias que les refería.

No fue hasta la noche de ayer que finalmente fue activada el Alerta Ashanti, que es una herramienta que se utiliza cuando adultos mayores de 18 años se encuentran desaparecidos y cuya seguridad está comprometida.

Los primeros rayos de esperanza surgieron poco antes de las 8:00 a.m. cuando un conductor se acercó a uno de los cuatro grupos que integraban la búsqueda e investigación, para notificarles que la mujer estaba en su residencia en el sector La Marina, en Canóvanas.

La movilización a la que se unieron los ciudadanos fue instantánea.

Cuando llegaron los agentes a la casa localizada en carretera PR-185, por el sector La Marina, la esposa del ciudadano indicó que intentó retenerla a pesar de que estaba de acuerdo con que se llamara a la Policía, pero salió corriendo hacia la zona boscosa. La novedad los acercó aún más a su encuentro.

Rivera Treche agradeció la unidad de todos los sectores de la Isla para apoyarlo en su angustiosa búsqueda.

Su progenitora, Johana Treche, quien estuvo en el área de la búsqueda, en su llegada a la residencia abrazó fuertemente a su hijo y ahogada en llanto exclamaba: “Dios te escuchó hijo mío”.

“No sé su condición mental ahora mismo, pero lo importante es que está con vida... Ustedes no tienen idea, número uno, de cuán feliz me siento en este momento, de cuán agradecido yo me siento en este momento al ver a mi esposa con vida. A la vida que me dé fortaleza”, expresó Rivera Treche a los medios de comunicación en su residencia.

Celivelys estaría pasando por una depresión postparto. A pesar de que su bebé de tres semanas de nacidas goza de buena salud, Benjamín había revelado que ella tiene una preocupación de que la niña no respirara. Además, el pasado 5 de febrero falleció su suegro -el papá de Benjamín- de un infarto masivo en medio de una actividad familiar y ella lo presenció. Hoy será su velorio y se pospuso el sepelio para mañana.

“Aunque yo puedo ser de apoyo emocional, yo no soy un profesional de la salud mental, yo soy su esposo y cuando un profesional de la salud mental me diga puedes acceder a ella, yo lo hago... Mi mayor deseo es que ella esté bien y tan pronto ella se estabilice, ella con su propia boca exprese lo primero que ella desea. Si ella quiere ver a su hija, allí va a estar, si ella desea ver a su esposo, allí estaré. Ella dentro de todo que tenga esa libertad de decidir dentro de su proceso con quién ella quiere rodearse”, puntualizó Rivera Treche.

Contó que en los pasados tres a cuatro días, ya Celivelys se estaba sintiendo mal y abrumada, por lo que el viernes optaron para buscar ayuda en una clínica Panamericana en Hato Rey, pero se quedaron esperando por la aprobación del plan médico.

El padre de Celivelys, Héctor Rivera Álamo, entre lágrimas agradeció la colaboración a todos los que ayudaron para que su hija apareciera con vida y reveló que el hijo de 9 años de la mujer también había sido notificado del desenlace.