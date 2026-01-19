Un accidente de carácter grave se registró a eso de las 11:55 p.m. del domingo en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 96.4, en Camuy, cuando dos vehículos chocaron lateralmente, informó la Policía de Puerto Rico.

Shelbys Ivette Guzmán Vega, de 34 años y residente de Quebradillas, conducía un Mitsubishi Lancer gris en dirección de Camuy hacia Hatillo. Al realizar un viraje hacia la izquierda, presuntamente no cedió el derecho de paso y chocó la parte lateral frontal derecha de un Kia Rio rojo, conducido por Néstor Gabriel Rodríguez Girona, de 26 años y residente de Isabela, quien transitaba en dirección contraria por el carril izquierdo.

PUBLICIDAD

Guzmán Vega fue transportada por paramédicos de la Unidad de Cuidado del Norte al Hospital Pavía de Arecibo, donde permanece en condición de cuidado, mientras que Rodríguez Girona fue llevado al Hospital Susoni y se encuentra estable.

La Policía indicó que se realizaron fotos, se ocuparon los vehículos para inspección y se le practicó a Guzmán Vega una prueba de sangre.

El caso está bajo investigación del agente José Fuentes González, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, en coordinación con la fiscal Illia Reichard Moran.