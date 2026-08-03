La teniente Rose Mary Rosado Pérez, directora de la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC del área Arecibo, solicitó la cooperación ciudadana para localizar el automóvil que manejaba Cristian Ángel Castillo Rodríguez de 25 años, al momento de su desaparición.

Se alega que Castillo Rodríguez, viajaba en el vehículo marca Toyota Corolla, color gris, del año 2009 y con la tablilla HFV-279, cuando se lo prestó su hermana el 28 de mayo en el barrio Los Yanes II en Florida.

Castillo Rodríguez, presuntamente viajaba en el auto Toyota Corolla, color gris, del año 2009, tablilla HFV-279 ( Suministrada )

El joven llegó ese día a la residencia de su hermana acompañado de una mujer y le indicó que iban para un motel.

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Durante la pesquisa lo último que se supo es que estuvo compartiendo con Carlos Roberto Hernández Mendrell vecino de Río Grande y Benjamín Fontánez Carmona, de Fajardo, en la tarde del viernes 29 de mayo, en el sector Ojo de Agua en la guagua Nissan Xterra de Fontánez Carmona.

A las 3:49 a.m., del sábado 30 de mayo, la Policía fue alertada sobre un vehículo en llamas en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja, que resultó ser la guagua donde transitaban los otros dos jóvenes.

Benjamín Fontanez Carmona, Carlos Roberto Hernández Mendrell y Cristian Ángel Castillo Rodríguez, fueron vistos por última vez el 29 de mayo en el sector Ojo de Agua, en Vega Baja. ( Suministrada por la Policía )

En su interior no se encontraron rastros de restos humanos.

Este fue descrito de tez trigueña, ojos marrones, pelo negro, de 5’1″ de estatura y 130 libras de peso. Al momento de su desaparición vestía camisa de color blanca corta, pantalón corto de color negro y calzado deportivo color negro.

Se exhorta a la ciudadanía a que, de poseer cualquier información que ayude a dar con el paradero de este vehículo y esta persona, se comunique de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico a los siguientes números de teléfonos al 787-343-2020 y 787- 878-4000, extensión 1450 o 1451.