El juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, con agravantes, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, comenzó esta mañana en la sala del juez Juan A. Reyes Colón, en el Tribunal de Aibonito.

Se anticipa que comiencen los argumentaciones iniciales tanto de la defensa como del Ministerio Público. El jurado que evaluará la evidencia y los testimonios lo integran nueve hombres y tres mujeres. También se cuenta con seis suplentes.

El rostro de la acusada no será visto en la transmisión en directo desde el tribunal.

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Su defensa a cargo de las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn J. Jiménez Emmanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), han planteado sin éxito, en varios recursos judiciales que estos jurados no serían imparciales debido presuntamente han mostrado prejuicio o parcialidad contra la acusada.

A partir de la semana próxima, el juicio se verá de lunes a viernes, lo que fue cuestionado por su defensa por entender que el cambio en el calendario de vistas podría incidir en la representación legal adecuada de su clienta.

El Ministerio Público anticipó que presentarán 75 testigos, 14 más que los que declararon durante el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, madre de “Antho” y coacusada por el asesinato ocurrido el 11 de agosto de 2025.

El 10 de septiembre, Cabrera Rivera, fue sentenciada por los mismos hechos a 102 años de prisión.

15 Fotos Se dirigió al tribunal para clamar su inocencia.

“Me declaro inocente de todo lo que se me acusa”, expresó la mujer tras dirigirse al tribunal antes de emitirse la sentencia.

El 23 de julio, un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres en un período de unas tres horas emitió un veredicto de culpabilidad.

Pratts Rosario fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de agosto de 2021, en el Desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de varias peleas, entre adolescentes y adultos, tras culminar una actividad municipal de cierre del verano.