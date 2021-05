El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, aseveró que no cree en la pena de muerte aún en crímenes como el de Keishla Marlén Rodríguez Ortiz, de 27 años, caso con el que se identificó estrechamente con su familia durante los esfuerzos de búsqueda y esclarecimiento del caso.

“Yo no creo en la pena de muerte, como cristiano que soy no creo en la pena de muerte... Dios da la vida y Dios la quita, no hay de otra”, sentenció López Figueroa, al reaccionar a la posibilidad de que el boxeador profesional Félix Verdejo Sánchez, quien tenía una relación sentimental con la víctima, sea elegible a la pena de muerte de surgir un veredicto en su contra en las acusaciones por los delitos de secuestro y el hurto de un vehículo que resultaron en una muerte y por causarle la muerte intencionalmente a un niño por nacer, en violación a la Ley de Víctimas No Nacidas de Violencia del 2004.

PUBLICIDAD

La pena de muerte está prohibida por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El funcionario impartió instrucciones para que los 14 Cuerpos de Investigación Criminal identifiquen aquellos casos en los que se tenga prueba para esclarecerlos bien sea de personas desaparecidas o de delitos violentos ante la avalancha de casos que han sido denunciados a través de las redes sociales de familiares de víctimas que por años han reclamado justicia para sus seres queridos.

A su vez, destacó la valentía de la familia de Keishla que desde el primer día señaló a Verdejo como el responsable de su desaparición.

“Impartí instrucciones a cada director de los cuerpos criminales, a través del teniente coronel Roberto Rodríguez, para que verificaran casos donde haya posibilidad de crear grupos de trabajo para darle seguimiento y hacerle justicia a la mayoría en los que se tenga la prueba porque recuerda que, a diferencia de otros casos, en este caso la disposición de la familia fue crucial la disposición su valentía en denunciar a quien ellos pensaban que había dado muerte a su hija y ese tipo de valentía la necesitamos en otros casos de víctimas de delitos y en los ciudadanos que se atrevan a denunciar actos delictivos”, manifestó López Figueroa.

Durante el día de ayer, lunes, se circuló una nueva directriz en casos de personas desaparecidas y secuestros en la que informa que la política pública del NPPR es hacer cumplir la ley presentando siempre “un rostro humano, pero inflexible con la delincuencia y la conducta delictiva. El enfoque principal es la seguridad de las personas perjudicadas seguida de cerca por la rendición de cuentas a fin de garantizar el acceso a la información, a sus derechos constitucionales y la justicia, principalmente a las personas de mayor vulnerabilidad (extranjeras, personas adultas, sordas LGBTTIQ, entre otras)”.

PUBLICIDAD

Se instruyó a los agentes a que inmediatamente tengan conocimiento de que hay una persona desaparecida cumpla con el protocolo y no demore en visitar la escena, entrevistar a sus familiares con una actitud de “sensibilidad, respeto y cortesía”.

Una vez completen la investigación preliminar deben notificar a la Rama Investigativa para que decida si corresponde la activación de alguna de las alertas.

Reconoció que se identificó con Keila Ortiz, madre de la víctima, porque tiene cuatro hijas y la mayor se llama igual que ella. “Nunca me voy a olvidar de ese nombre, me identifico con esos casos porque yo estoy a favor de que los derechos de la mujer se hagan valer”.

El crimen de Keishla Marlén, fue reclasificado en las estadísticas de hoy del NPPR como un asesinato por violencia doméstica tras su hallazgo el sábado en la Laguna San José, del sector Cangrejo Arriba en Carolina. Sin embargo, no se estableció la causa de la muerte, que según el Instituto de Ciencias Forenses está pendiente de otros análisis adicionales.

Al presente, 12 mujeres han sido asesinadas, la motivado por la violencia doméstica, cinco vinculados directa o indirectamente con el trasiego de drogas, uno en rencillas o discusiones y una menor víctima de maltrato.

El NNPR eliminó ayer de sus estadísticas el crimen pasional como motivo, que por definición se refiere al asesinato perpetrado a causa de una repentina alteración de la conciencia causada por sentimientos de celos, ira o desengaño, con el efecto de disminuir la pena e incluso, responsabilizar a la víctima en casos de violencia de género.

PUBLICIDAD

El asesinato no prescribe

Sobre la investigación estatal en vías de radicar cargos por asesinato en primer grado en esa jurisdicción, Figueroa López, sostuvo que tienen que esperar a que la fiscalía federal concluya su caso para que pongan a su disposición la prueba. Como ha trascendido el testigo con conocimiento de los sucesos que culminaron en el crimen de la joven que se encontraba en su primer mes de embarazo las agencias federales fue quien proveyó la información que los llevó a la localización del cadáver y eventual arresto.

“Hay que esperar para que se vea el caso a nivel federal para que ellos pongan la prueba a disposición de nosotros, entonces el secretario de Justicia (Domingo Emanueli) evaluará con la fiscalía federal lo que se va a hacer. El caso (de asesinato) se va a dilucidar después. El asesinato no prescribe, nosotros vamos a seguir recopilando prueba y corroborando información que baje junto con la fiscalía estatal...la investigación continúa abierta”, explicó el comisionado.

La esposa de Verdejo Sánchez, Eliz M. Santiago Sierra, quien confirmó que conocía de su relación con la joven desaparecida, ha sido entrevistada al menos en dos ocasiones en el foro estatal con el que ha colaborado, respondió López Figueroa al preguntarle si también es objeto de la investigación.

“No se descarta, nunca no se centra la investigación en una sola persona”, dijo parcamente, pero no la vinculó.

También afirmó que el testigo cooperador podría enfrentar cargos criminales, pero eso no lo han establecido hasta tanto se evalúe la prueba en poder de las autoridades federales.

PUBLICIDAD

Agregó, que el Departamento de Justicia evalúa que no se incurra en violación a la doctrina de doble exposición que postula que un acusado tiene el derecho constitucional de no ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

López Figueroa se defendió de las críticas sobre la dilación en abrir el vehículo de la entonces desaparecida, un Kia Forte, gris oscuro, encontrado en un solar del sector Pueblo Indio, en Canóvanas, el viernes pasado, aun cuando se buscaba a una persona viva, porque entendía que era una manera de fortalecer el caso una vez fuera llevado ante los tribunales.

“Se les dio instrucciones a todos supervisores vamos a tomarnos el tiempo que sea porque la prisa es la enemiga de la investigación criminal, vamos a hacer las cosas como son, levantando las ordenes de registro como son pensando en tener una prueba robusta cuando el caso esté en el tribunal. El proceso se siguió como en todas las investigaciones, con calma se va a hacer bien teniendo el respaldo de la fiscalía y de la judicatura en todo momento”, puntualizó.

Verdejo Sánchez poseía licencia de armas de fuego desde el 2019 y las dos que tenía registradas una marca Glock calibre 9 milímetros y otra marca Sig Sauer, fueron ocupadas y entregadas al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El cadáver de Keishla Marlén estará expuesto en la funeraria Ehret el jueves a partir de las 2:00 p.m., el viernes continuará el velorio de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y su sepelio está programado para el sábado, pero todavía está pendiente la hora y el lugar.

El comisionado aseguró que el caso comprobó la eficacia de la Alerta Rosa que se puso en vigor por primera vez desde que fue creada por ley.