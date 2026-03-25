El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nelson del Valle Colón, completará su condena en prisión este próximo viernes, 27 de marzo, según se informa en su expediente en el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

Del Valle Colón pasará a cumplir ahora tres años en libertad supervisada.

En la actualidad, el exlegislador de 60 años se encuentra en una casa media en Orlando, Florida. Una publicación reciente en su cuenta de Facebook da cuenta que pasa días en una vivienda junto a su familia en esta localidad, muy atractiva para los boricuas.

Es que las casas medias les dan la oportunidad a los convictos a punto de salir de prisión de pasar de unificarse con su familia u obtener algún trabajo y visitar el centro en el horario que se le disponga.

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Al menos, el funcionario se encuentra en esta casa media de Orlando previo a octubre, cuando se detectó el cambio de una prisión al inicio del proceso para su libertad en el sistema de BOP.

El exlegislador, quien representó a Toa Alta y Bayamón entre los años 2004 hasta el 26 de agosto de 2020, fue acusado en el foro federal de un esquema de robo de fondos públicos. Específicamente, el esquema se basó en que varios representantes de esa época inflaron el salario de sus empleados para que les devuelvan parte de la suma bajo la modalidad de soborno. Bajo este esquema también resultaron convictos Néstor Alonso Vega, previsto para salir de prisión el 25 de octubre próximo, así como María Milagros Charbonier, que completa su condena de ocho años de cárcel en agosto de 2030.

Del Valle Colón fue sentenciado el 7 de septiembre de 2022 por la jueza federal Silvia Carreño Coll a cumplir cuatro años y nueve meses de prisión, tras haberse declarado culpable. También tuvo que devolver $190,000 y se le impusieron los tres años de libertad supervisada.

Es conocido que por las bonificaciones que ganan los presidiarios, el tiempo tras los barrotes se le acorta. Por ello, al haber completado su sentencia este viernes, cumplió poco menos de cuatro de cárcel.

El exlegislador se declaró culpable por realizar un esquema de soborno en la modalidad de “kickbacks” (comisiones ilegales) que involucró a tres empleados de su oficina legislativa.

Fue arrestado el pasado 20 de agosto de 2020 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), junto a dos empleadas de su oficina, Mildred Estrada Rojas y su hija, Nickolle Santos Estrada, quienes se declararon culpables luego de llegar también a un acuerdo con la Fiscalía Federal.

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Según el pliego acusatorio, el político recibía entre $500 a $2,000 por cada cheque inflado de unos tres trabajadores desde principios de 2017 hasta julio de 2020. Como resultado de ese alegado esquema, habría recibido más de $100,000 en sobornos.

Del expediente judicial de Del Valle Colón no surge ninguna petición en estos últimos días antes de cumplir la sentencia. Solo hay un proceso de petición de transcripciones de febrero pasado.

Cabe destacar que la última decisión importante del caso del exlegislador ocurrió el 30 de septiembre de 2024, cuando la jueza federal denegó su petición para acortar la sentencia bajo el alegato de que lo ajusticiaron basado en un nivel de gravedad del delito cometido de manera errónea.