Tras una persecución policíaca que se extendió por los municipios de Hatillo y Arecibo, un individuo que fue sorprendido manejando un vehículo hurtado logró evadir a las autoridades al abandonar el vehículo e internarse en un residencial público.

La persecución se inició en la PR-129 que conduce de Arecibo a Lares, cuando el policía municipal Kevin Aguilar, de la Policía Municipal de Hatillo, divisó el vehículo hurtado, descrito como una guagua Nissan Frontier color gris y del año 2023, que transitaba por la mencionada vía. De inmediato, el agente comenzó a perseguir el vehículo y a hacerle indicaciones al conductor para que se detuviera, pero este hizo caso omiso.

El individuo continuó la marcha por varios kilómetros, hasta llegar al residencial Ramón Marín Sola de Arecibo, donde abandonó el auto y se internó en el complejo de vivienda pública.

No fue posible localizar al individuo. Se informó que el vehículo fue hurtado hace tres días en el municipio de Yauco. El vehículo fue incautado por la Uniformada para fines de investigación, tras lo que le sería entregado al propietario.