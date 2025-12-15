Un niño de ocho años fue atropellado por su abuelo en la mañana de hoy, lunes, en el kilómetro 8.6 de la carretera PR-416 del barrio Laguna, en Aguada.

El Centro de Mando del área policíaca de Aguadilla, fue notificado en horas del mediodía sobre un accidente de auto de carácter grave con un menor.

Este fue trasladado inicialmente por paramédicos a un hospital donde le diagnosticaron una fractura en la clavícula derecha y laceración en el pulmón del mismo lado.

Posteriormente, debido a su condición de gravedad quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre el accidente.

El agente Joel Pérez Barrero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla y la fiscal Sigrid Marie Nazario Del Toro, investigan los hechos.