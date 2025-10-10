Un conductor resultó con heridas de gravedad en un accidente de tránsito reportado en la noche de ayer, jueves, en el kilómetro 13.5 de la carretera PR-901, en Maunabo.

Los hechos ocurrieron eso de las 8:00 p.m. cuando el conductor de un vehículo Mitsubishi Mirage, color rojo y del año 1997, identificado como José Clausell Santos, de 38 años, que transitaba a una velocidad mayor a la permitida, invadió el carril contrario.

Acto seguido, impactó de frente un automóvil Nissa Versa, color blanco y del año 2015 que transitaba en dirección opuesta. El vehículo era manejado por Mario Valles Quiñones, de 70 años y residente en Las Piedras, cuya condición no fue informada.

Clausell Santos resultó con heridas de gravedad, por lo que quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras. Su condición es crítica.

El agente Alexis Velázquez, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Humacao, investigó el accidente junto al fiscal Israel Umpierre, quien ordenó ocupar ambos vehículos para su inspección.