Un conductor se querelló a eso de las 6:30 a.m. de este miércoles del robo de dinero del interior de su automóvil que dejó estacionado en la carretera PR-167, en la urbanización Rexville, en la parte posterior de una gasolinera, en Bayamón.

Según informó el querellante de 43 años, cuando regresó a buscar su vehículo marca Toyota Corolla, color blanco y del año 2024, se percató, que alguien se apropió ilegalmente de un bulto color gris y negro, en su interior contenía la cantidad de $ 3,245.08 en efectivo.

El caso fue referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

La Policía exhortó a la ciudadanía a no dejar ningún tipo de artículos de valor, ni dinero en efectivo en el interior de los autos, bajo ninguna circunstancia.