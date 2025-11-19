Un motociclista resultó con heridas de gravedad tras chocar con un camión de recogido de basura esta mañana en el kilómetro 136 de la carretera PR-3, frente a una gasolinera en Guayama.

Según información preliminar, a las 6:30 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 que alertó a la Policía sobre un accidente de tránsito en el que un motociclista impactó por la parte posterior al camión.

El hombre de 34 años, que no ha sido identificado, fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras.

La carretera PR-3 desde el kilómetro 136, en la intersección del semáforo de la entrada a la central Costa Sur hasta el semáforo de la comunidad Corazón, se encuentra cerrada.