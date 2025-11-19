Un accidente cobró la vida de un hombre de 34 años, luego de ser impactado por un vehículo que iba en retroceso, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:02 p.m. del martes, en la calle Domino frente a la parcela 305, en el barrio Campanilla de Toa Baja.

Según la información preliminar, Kervin Joel Cabrera Vargas, residente en Toa Baja, se encontraba recogiendo metales cuando fue alcanzado por una guagua Mazda MVP verde, conducido por Luis Ángel García Cruz, de 59 años.

La Policía indicó que García Cruz perdió el control del auto mientras retrocedía, impactando una pared de concreto y a Cabrera Vargas. Paramédicos municipales trasladaron a Cabrera Vargas a un hospital, donde se certificó su muerte.

Se informó que el conductor dio 0% de alcohol en la prueba de aliento.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, bajo la supervisión del sargento Juan Declet Rosado y la fiscal Rosaura González Vélez.