Un hombre, de 24 años, fue hallado culpable esta tarde por asesinar a su hijo infante Christian Yael Pagán Laureano, quien tenía 29 días de nacido.

El imputado, identificado como Christian Pagán Montoyo, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, bajo los artículos 93 (b) del Código Penal-2012 y 53 (A), de la Ley 57-2024.

Según la pesquisa del agente de la División de Homicidio de la Policía en Arecibo, Obed Mercado Arce, el homicidio ocurrió el 15 de octubre de 2024.

PUBLICIDAD

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, indicó a través de comunicado de prensa que el imputado dormía cuando el infante, quien en ese momento tenía 24 días de nacido, comenzó a llorar.

El acusado fue hacia el bebé y le propinó “fuertemente varios golpes en el rostro”. Luego, “le agarró el muslo y se lo torció”.

“El hombre, quien es padre biológico del infante, le provocó al menor fracturas en el lado derecho de la mandíbula, desplazamiento de la mandíbula izquierda y hemorragia cerebral”, dijo la agencia.

Pese a sus graves heridas, el bebé nunca fue llevado a una institución hospitalaria y, sucesivamente, falleció el 20 de octubre a consecuencia de sus golpes.

Previo a las heridas que le provocaron la muerte, el padre presuntamente había agarrado al menor por el área de las costillas y le fracturó las costillas de la quinta y décima del lado derecho y la segunda y la novena en el lado izquierdo. De igual forma, el menor tenía ambas clavículas fracturadas.

Los fiscales Natalie M. Martínez Muñiz, Juan J. Ayala Rivera y José Acevedo, del Distrito de Arecibo a cargo del fiscal Rafael Freytes, presentaron los cargos contra el hombre.

El jurado estuvo compuesto por tres hombres y nueve féminas.

El juez Robert Osoria señaló la vista de sentencia para el 22 de enero de 2026.