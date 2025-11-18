Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) de San Juan decomisaron 530 kilogramos (1,168 libras) de cocaína durante tres interceptaciones a bordo de un buque de carga que llegó de República Dominicana el 11 de noviembre.

Los narcóticos, con un valor estimado en el mercado negro superior a los $10 millones, estaban ocultos en compartimentos modificados del chasis y en bolsas de lona escondidas entre la carga paletizada.

El decomiso se realizó a bordo del M/V Lyktos, que llegó a San Juan procedente de Santo Domingo.

Agentes federales ocuparon cocaína oculta en los chasis de tres contenedores en un buque procedente de la República Dominicana. ( Suministrada por CBP )

A la llegada del buque, agentes del Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista de la CBP realizaron una evaluación de integridad de rutina y durante las inspecciones de los contenedores, los agentes detectaron irregularidades en varios chasis, lo que dio lugar a una investigación más exhaustiva.

“Estas interceptaciones demuestran la vigilancia, la experiencia y el profesionalismo de nuestros agentes de la CBP. Los contrabandistas adaptan constantemente sus métodos, pero nuestros equipos se mantienen firmes. Gracias a tecnología avanzada, la ayuda de nuestros agentes caninos y la experiencia de nuestros oficiales, interceptamos drogas peligrosas en nuestra frontera caribeña antes de que lleguen a nuestras comunidades”, declaró Roberto Vaquero, director de operaciones de campo de la Oficina de San Juan.

Los oficiales de la CBP emplearon una estrategia de control integral, combinando inteligencia, tecnología de detección, equipos caninos altamente entrenados y otras capacidades para contrarrestar las técnicas de contrabando cada vez más sofisticadas utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales.

La CBP incautó los narcóticos, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se hizo cargo del contrabando para su posterior investigación, se informó en un comunicado de prensa.

La misión de CBP en los puertos de entrada incluye el ejercicio de amplias facultades policiales para controlar a los visitantes extranjeros, los ciudadanos estadounidenses que regresan al país y la carga importada en más de 300 puertos terrestres, aéreos y marítimos en todo el país.