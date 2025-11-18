Santo Domingo. Un tribunal de la República Dominicana condenó a 10 años de prisión al capitán de una embarcación que intentó llevar a 20 migrantes indocumentados a Puerto Rico el año pasado, informó este martes el Ministerio Público.

El hombre fue identificado como Teodoro Avelino Carela (alias Butu), condenado por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.

En cambio, el tribunal absolvió al coimputado Fernando Pierre Alcined, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según la acusación, alrededor de las 21:30 del 2 de septiembre de 2024 la Guardia Costera de los Estados Unidos informó a la Armada de República Dominicana (ARD), que, a 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná (noreste dominicano), se encontraba una embarcación con varias personas a bordo.

Ante la alerta, la ARD realizó una inspección en el lugar, logrando interceptar una embarcación de fabricación clandestina, equipada con dos motores fuera de borda, de aproximadamente 23 pies de eslora.

En el interior iban dieciocho hombres y dos mujeres, que de acuerdo a la información oficial no se sabe la nacionalidad, a los que se indicó que cada persona debía pagar 5,000 dólares por el viaje.

Los procesados se dirigían con el grupo hacia la isla vecina luego de salir de una playa de Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor.

Miles de dominicanos emigran anualmente a Puerto Rico en busca de mejores oportunidades, y las travesías se han mantenido pese a las nuevas restricciones del Gobierno del presidente Donald Trump.