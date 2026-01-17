Una conductora resultó herida de bala y otro conductor alegadamente fue impactado por un vehículo de motor, tras verse involucrados en un altercado que se inició en la PR-1, según confirmo el capitán Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

La cadena de eventos, durante los que hubo un alegado intento de fuga y persecución entre ambos automovilistas, terminó a la altura de la PR-52, intersección con la PR-21 (salida hacia el Centro Médico), donde una policía municipal que transitaba por la zona intervino con uno de los involucrados, cuando éste disparó e hirió a la conductora.

Jackson explicó que en algún punto de la PR-1, los conductores chocaron. “Uno de los vehículos se dio a la huida y el otro comienza a perseguirlo. El que resultó impactado es un caballero y la que estaba huyendo era una dama. En el camino surgieron algunas discusiones entre ellos, pero la dama no se detenía. Cuando llegan al área de la PR-52, antes de la salida a Centro Médico, el caballero se le pone al lado a la dama para que ella se detuviera”. Alegadamente, de acuerdo con versiones que aún se investigan, es en ese momento la mujer le mostró un arma de fuego al otro conductor. “El alega que ve cuando la dama le enseña un arma de fuego. El la logra detener y cuando el intenta detenerla, ella, alega él, le trató de tirar el carro encima y es cuando él saca su arma de fuego y le hace esas dos detonaciones. Una de las detonaciones le dio en la espalda a la dama”, explicó el oficial.

Fue en ese preciso instante que la mujer policía intervino y puso bajo arresto al individuo. “Una mujer policía municipal que estaba pasando, observa la situación, se baja. Él es el que tiene el arma de fuego en la mano, lo neutraliza, le ocupa el arma de fuego, lo pone bajo arresto y llama a la ambulancia”. Según explicó el oficial, el conductor intervenido presenta heridas y laceraciones que podrían coincidir con el impacto de un vehículo.

Añadió que aunque aún no habían registrado los vehículos involucrados, ya que agentes de la división de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continuarían con la pesquisa, “preliminar y a plena luz, se puede observar lo que se ve como un arma neumática, que fue lo que ella le enseñó al caballero (basado en las declaraciones que el hombre le habría hecho a la Policía). Esa arma está dentro del vehículo, todavía no hemos tenido acceso a ella...”.

Al momento, ambos conductores fueron trasladados a un hospital cercano. Se desconoce el estado de salud de ambos.