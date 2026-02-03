Un percance de salud mientras conducía provocó que una mujer chocara y falleciera ayer en la avenida José de Diego, en el sector de Puerto Nuevo, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente desgraciado fue reportado alrededor de las 5:00 p.m., frente a la panadería Mallorca, donde agentes acudieron tras recibir la alerta.

La víctima fue identificada como Rosa María Espinosa Aponte, de 79 años, residente de Guaynabo. Según información preliminar, la mujer sufrió un percance de salud mientras manejaba su vehículo de motor, lo que provocó que transitara en contra del tránsito.

Como resultado, el vehículo que conducía impactó de frente un Toyota Corolla gris, año 2023, perteneciente a la Policía Municipal de San Juan. Espinosa Aponte falleció en el lugar a causa del impacto.

La investigación quedó a cargo del agente Rosario, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en conjunto con la fiscal María del Mar Ortiz Rivera.