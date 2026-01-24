La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF) confirmó que una cabeza humana hallada el martes en Carolina y un cadáver calcinado encontrado ese mismo día en Trujillo Alto, corresponden a un mismo individuo.

“La identificación científica y legal de Víctor García Rosado se logró mediante técnicas especializadas de antropología forense orientadas a la colección de huellas dactilares en restos calcinados. Las impresiones obtenidas fueron remitidas para cotejo y verificación, y posteriormente se confirmó un resultado positivo (“hit”) en la base de datos del FBI, lo que permitió corroborar la identificación", informó el ICF en un comunicado.

PUBLICIDAD

La cabeza humana fue descubierta el martes en el interior de una bolsa que se hallaba sobre el pavimento, detrás del residencial Sabana Abajo. Poco después, una persona llegó a la escena y dijo haber visto fotos del macabro hallazgo en redes sociales y que entendía que se trataba de su padre.

Unas horas más tarde y mientras los agentes aún investigaban la escena, se reportó una querella de una persona calcinada sin cabeza, en la carretera PR-175 camino José A. Díaz del barrio San Antonio, en Trujillo Alto, por lo de inmediato las autoridades comenaron a sospechar que ambos escenas podrían estar relacionadas.

“Este resultado responde a un trabajo técnico de alto rigor que integra procedimientos especializados y validaciones externas, conforme a los estándares aplicables, para asegurar una identificación certera y sustentada”, indicó la directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller.

Un familiar autorizado fue notificado del resultado, conforme a los protocolos establecidos para estos procesos. En declaraciones escritas se indicó que detalles adicionales del caso se mantienen bajo estricta confidencialidad en esta etapa, para no afectar el debido proceso investigativo.