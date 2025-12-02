El exempleado municipal Miguel Ángel González Varela, quien enfrenta cargos por dispararle mortalmente a su exyerno, tendrá hoy su lectura de sentencia.

La vista se celebrará en la sala 303 del Centro Judicial de Arecibo, que preside la jueza Glendaliz Morales Correa.

Los hechos que se le imputan al hombre de 61 años ocurrieron el sábado, 5 de julio, a la 1:52 a.m., frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, donde presuntamente llegó y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años. Según la investigación, González Varela habría actuado tras enterarse de que Rancel Galarza había agredido físicamente a su hija —pareja del joven— en un presunto incidente de violencia de género.

PUBLICIDAD

Tras su arresto, González Varela fue ingresado a prisión al no prestar una fianza de $200,000. No obstante, su defensa presentó una moción para la reducción de fianza, la cual fue acogida por el juez Robert Osoria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien la redujo a $60,000, con lo que pudo salir en libertad supervisada.

“Estoy arrepentido de lo que hice”, dijo el pasado 8 de julio González Varela tras ser excarcelado.

El 22 de septiembre, el sexagenario renunció a la vista preliminar y se fijó la lectura de acusación para el 9 de octubre. Sin embargo, ese mismo día, se indicó que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en el que se declaró culpable y evitó la celebración del juicio, que había sido pautado para iniciar el 31 de octubre.

Con el acuerdo, el cargo de asesinato en primer grado se reclasificó a asesinato atenuado, mientras que el cargo por violación a la Ley de Armas fue archivado. Ello abre la puerta a que la sentencia pueda ser cumplida en probatoria.