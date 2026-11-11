Las autoridades investigan como una muerte sin causa determinada el caso de José Juan Rivera Leoto, de 33 años, ocurrida en la mañana de ayer, martes, en su residencia situada en la carretera PR-3, en Guayama.

El fallecido, quien era miembro del comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guayama, laboraba en el Departamento de la Familia a través de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y como modelo.

Numerosos mensajes de condolencias se han publicado en redes sociales, uno de ellos del senador por el distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos.

José Juan Rivera Leoto laboraba en el Departamento de la Familia a través de la Administración de Familias y Niños. ( Facebook )

“Con profundo pesar recibo la noticia de la repentina partida de José Juan Rivera Leoto. José Juan fue un servidor público ejemplar, siempre dispuesto a ayudar, comprometido con nuestra gente, el servicio gubernamental y nuestro Partido Nuevo Progresista. Este año tuvimos el honor de reconocerlo como Servidor Público Destacado de nuestro Distrito Senatorial de Guayama, un reconocimiento más que merecido por su entrega y vocación de servicio”, lee un fragmento de sus expresiones de condolencia a sus familiares, amigos y seres queridos.

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De acuerdo con la querella, su progenitora fue quien lo localizó sin vida. Hallo el cuerpo bocabajo, sobre el piso de su residencia, entre una habitación y la cocina.

Los paramédicos del Negociado de Emergencias Médicas Estatal certificaron que no presentaba signos vitales.

La División de Servicios Técnicos del CIC de Guayama documentó la escena con 48 fotos y se espera por los resultados de autopsia para conocer las causas de su repentina muerte.

La agente Joseira Ortiz, adscrita a la División de Homicidios y la fiscal Lorein Acevedo investigaron la escena.