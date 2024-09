A unos cinco meses de haber ingresado a prisión para cumplir una sentencia de un año por corrupción pública, el exalclade de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, ingresó a una “casa media” para completar de cumplir la pena.

Según registra el Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés), Delgado Montalvo fue colocado esta semana en el RRM Miami, localizado en el estado de Florida.

Sin embargo, el abogado del exalcalde, Juan Matos de Juan, confirmó en la tarde de este sábado que la “casa media” en la que completaría su condena es en Puerto Rico. No precisó, por razones de confidencialidad, en qué pueblo se encuentra el centro en el que fue internado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el registro federal del convicto exalcalde establece que su fecha para completar su sentencia y salir de la jurisdicción del BOP es el 27 de febrero de 2025.

Matos de Juan no supo precisar si esa sería la fecha en la que en efecto completaría su sentencia o sería antes.

Ficha del Negociado Federal de Prisiones del exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado. ( Captura )

Más temprano, el abogado indicó que recién llegó de un viaje y no se ha comunicado con su cliente para confirmar si en efecto ya ingresó la “casa media”. Pero, comentó que conocía que para este tiempo se debía dar el cambio de la Institución Correccional Federal, Bennettsville, en Carolina del Sur, hacia el hogar de reinserción a la comunidad.

En términos generales, Matos de Juan explicó que una casa media “es un hogar de reintegración social. El confinado promedio, cuando sale, no tiene trabajo, no tiene casa, sales al vacío. El lunes está preso con tres comidas diarias y el martes no tienes que trabajar, está fuera en el vacío. En una casa media tienes donde dormir y empiezas a poder buscar trabajo y buscar donde vivir para transicional y estar de regreso a la libre comunidad”.

Explicó que, para poder acudir a uno de estos hogares, el confinado debe tener buena conducta. Además, dijo que sus condiciones de vida dependen del plan ideado por las autoridades federales.

Es que reiteró que un confinado en una casa media no representa que terminó de cumplir con su sentencia. Precisó que allí “todavía estás cumpliendo parte de tu sentencia de cárcel y te van dando un poquito de soga para que vayas buscando trabajo y cómo vivir”.

PUBLICIDAD

En el récord judicial de Delgado Montalvo no hay ninguna moción o documento judicial que establezca alguna condición especial impuesta a su sentencia.

Fue a mediados de abril que el exalcalde de Cataño comenzó a cumplir su sentencia en prisión de un año. A este, además, se le impusieron tres años de libertad supervisada y pagar una multa de $20,000. La sentencia fue dictada por el juez presidente del Tribunal federal de Distrito, Raúl Arias Marxuach, el 13 de marzo de 2024.

Delgado Montalvo fue quien destapó un esquema de ilegalidades en múltiples municipios que involucraba a varios empresarios, como Oscar Santamaría, Mario Villegas, Raymond Rodríguez y José Bou. En esencia, estos se dedicaban a pagar sobornos a los alcaldes para agenciarse contratos para sus empresas.

Con los sobornos que recibía, Delgado Montalvo y su compañera, Roxanna Sifre, se dieron una vida de lujos. Públicamente, se presentaban con vestimentas, calzados y carteras de diseñador.

El exalcalde llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de los Estados Unidos el 30 de noviembre de 2021 por un solo cargo de conspiración bajo un esquema de soborno con fondos federales y “kickbacks”.

“El acusado se asoció, conspiró y aceptó recibir objetos de valor de la Persona A, intentando ser influenciado y remunerado en conexión con un negocio, transacción o serie de transacciones que involucran $5,000 o más a cambio de conceder contratos en el municipio de Cataño a la Persona A”, dice el acuerdo de culpabilidad.

La Persona A en cuestión lo era Oscar Santamaría, quien se declaró culpable por haber pagado dichos sobornos. Cumple una sentencia de dos años y medio en prisión.

PUBLICIDAD

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Delgado Montalvo fue clave para múltiples investigaciones que llevaron a muchos políticos a ser convictos. En el listado de casos se encuentran los exalcaldes de Guaynabo, Ángel Pérez Otero; de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, así como la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano.

El único testimonio público sobre el esquema ilegal lo prestó el exalcalde en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo.

En su declaración, Delgado aceptó que fue mantenido por alrededor de un año por Santamaría para dedicarse a hacer campaña política para las elecciones del 2016 y que uno de los favores que le hizo al empresario fue contratar a la esposa de Pérez Otero, Liza Fernández, como abogada del municipio aun cuando no necesitaba sus servicios.

Comentó que los sobornos que recibía de Santamaría era a razón de $2,000 semanales.

Como parte de su convicción, Delgado Montalvo tuvo que devolver costosos relojes que recibió de parte de Villegas. Estos eran un Rolex Datejust, modelo #126300, número de serie 5N8209Z4; un Rolex Datejust, modelo #116234, número de serie 5E1T3127; un Rolex Submariner, modelo #114060, número de serieV89H9750; un Rolex “Pepsi”, modelo #11719, número de serie V0813336; y un Vacheron Constantin, modelo #4500S/1, número de serie 1383714.