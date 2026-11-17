El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón Díaz, anunció la creación del Comité Especial sobre Seguridad y Operaciones Portuarias del Puerto de San Juan, con el propósito de continuar mejorando los protocolos de en la bahía de San Juan.

El 80% de los artículos y productos que se consumen en la isla entran por la bahía, que es la más transitada en la Isla.

La función del nuevo organismo es “estudiar y ofrecer recomendaciones sobre las normas operacionales y de seguridad para la utilización de remolcadores (Tugboats) en el Puerto de San Juan, la regulación de barcos sobrecargados o sin líneas de flotación, los asuntos relativos a las fronteras en los muelles de Puerto Nuevo, así como aquellos otros asuntos que inciden sobre la seguridad y operaciones portuarias del Puerto de San Juan que no hayan sido atendidas mediante la aprobación de este Reglamento o que requieran enmienda”, detalló Negrón Díaz.

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La primera reunión del comité se llevó a cabo ayer, lunes, en donde se conformó el organismo y se desarrolló los planes para la evaluación de mecanismos y el proceso para presentar, eventualmente, las recomendaciones del primer borrador para mediados del mes de enero del 2027, informó el funcionario, en un comunicado de prensa.

El Comité tiene como integrantes personal de la APPR, así como el Presidente de la Asociación de Navieros, la Presidenta de la Comisión de Practicaje, la Gerente General de San Juan Cruise Port, representantes de la San Juan Bay Pilots y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La bahía de San Juan es una de las más transitadas en todo el Caribe. En el 2025 se recibieron 561 barcos de crucero, según datos de la empresa San Juan Cruise Port. Mientras que, de acuerdo con San Juan Bay Pilots, unas 5,680 embarcaciones de carga hicieron entrada en la bahía en el 2025.

Desde enero de 2025, el director ejecutivo ha implementado una serie de medidas para aumentar la seguridad en la bahía, incluyendo, por primera vez en la historia de la APPR, requerir que compañías que proveen servicios en los muelles y aeropuertos en la Isla certificarán contar con un Plan de Seguridad Cibernética actualizado.

Igualmente, hizo una realidad el Departamento de la Policía Portuaria, logrando acuerdos con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para crear una estructura de seguridad moderna y ágil.

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Negrón Díaz también gestó el desarrollo del primer Comité Ambiental cuyo propósito es la evacuación de todo evento que pueda afectar el ecosistema, incluyendo tuberías abandonadas, en muelles.

Por otro lado, se inició la primera campaña para alertar a la ciudadanía sobre la prohibición de utilizar vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como ‘drones’, en zonas portuarias.

El comité, presidido por Negrón Díaz, fue creado bajo el amparo de la Regla 7.1 del Reglamento Número 9633 del 13 de diciembre de 2024.