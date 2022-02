“No todos los que utilizan sitios en línea para encuentros románticos están buscando amor”.

“No deje que los estafadores le rompan el corazón o la cuenta bancaria”.

Estos dos mensajes son promocionados por el Negociado federal de Investigaciones en la Isla (FBI, en inglés) con motivo de la celebración de San Valentín para detener lo que llaman “estafas románticas” a través de aplicaciones en las que las personas acuden a buscar el amor o a través de las redes sociales.

Es que en épocas en las que el amor y los regalos están involucrados, como Navidad y San Valentín, “siempre hay un aumento en las incidencias de casos de estafas románticas, también conocidas como estafas de confianza”, explicó la portavoz del FBI, Limary Cruz Rubio.

La funcionaria no brindó datos estadísticos de cuántos casos investigan en Puerto Rico, pues ofrecer ese tipo de información, alegó, está prohibido.

Según información publicada por la agencia federal, las estafas románticas ocurren cuando un delincuente asume una identidad falsa e ilusiona con una relación romántica para manipular y robarle a su víctima.

Se les describió a estos estafadores como personas que parecen “genuinas, cariñosas y creíbles”. Sin embargo, se alertó que pondrán todo tipo de excusas para lograr una reunión en persona, como lo puede ser que trabaja en otro estado. Por tal razón, se llamó a tener cuidado a la hora de establecer relaciones a través del Internet.

“La intención del estafador es establecer una relación lo más rápido posible, hacerse querer por la víctima y ganarse la confianza. Los estafadores pueden proponer matrimonio y hacer planes para encontrarse en persona, pero eso nunca sucederá. Eventualmente, le pedirán dinero”, informó el FBI.

Cruz Rubio comentó que la petición de dinero puede ir dirigida a que la persona necesita unos $1,000 para poder viajar a Puerto Rico a conocerle.

El FBI también hizo constar de que se suele aludir a emergencias médicas o legales para tratar de conseguir dinero fraudulentamente.

Asimismo, la portavoz del FBI precisó que el estafador puede establecer el primer contacto en estas aplicaciones dirigidas a buscar parejas. Sin embargo, se movería rápidamente a sostener comunicaciones a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, ya que no hay controles ni regulaciones para evitar los fraudes.

“Es sacar la conversación de una plataforma regulada a una más abierta”, explicó.

En este intercambio de comunicación, dijo la funcionaria, el estafador irá tras personas solitarias , vulnerables y con alto nivel adquisitivo. Estos datos los obtendría de la misma información que la víctima publica en sus redes sociales.

“Aquí hemos visto esa tendencia de escoger las víctimas basado en la información que las personas publican en las redes sociales basado en sí mismo. Por ello, una de las recomendaciones es no comparta información personal en las redes sociales”.

“No publique fotos del carro nuevo que se compró o me acabo comprar esta cartera”, recomendó.

“Si está bien económicamente y está sola, eso es una combinación bien peligrosa, porque se convierte en un ‘target’ para estas personas”, agregó.

Otras recomendaciones para evitar el dolor emocional y el sufrimiento financiero que causan estos fraudes incluyen investigar “la foto y el perfil de la persona mediante búsquedas en línea para ver si la imagen, el nombre o los detalles se han utilizado en otro lugar; ve despacio y haz muchas preguntas; tenga cuidado si la persona parece demasiado perfecta o le pide rápidamente que abandone un servicio de citas o un sitio de redes sociales para comunicarse directamente, (así como) tenga cuidado si la persona intenta aislarlo de sus amigos y familiares o le solicita fotografías o información financiera inapropiadas que luego podría usar para extorsionarlo”.

“Tenga cuidado si la persona promete reunirse en persona, pero luego siempre presenta una excusa por la que no puede hacerlo; si no has conocido a la persona después de unos meses, por el motivo que sea, tienes buenas razones para sospechar, (y) nunca envíe dinero a nadie con quien solo se haya comunicado en línea o por teléfono”, se añade.

Si ha sido una víctima de una de estas estafas u otros delitos de fraude puede comunicarse con el FBI en la Isla a 787-987-6500. También puede someter una confidencia a través de Internet a tips.fbi.gov.