“Los 4 Fantásticos”. Así se hacen llamar los fiscales que ayer, jueves, lograron la convicción de Jensen Medina Cardona por el asesinato de Arellys Mercado Ríos en medio de una disputa por un celular.

Eduardo Beale es “La Llamarada”, Jaime Perea “La Mole”, Diannette Aymat “La Mujer Invisible” y Yamil Juarbe, quien encabezó el grupo de fiscales en este extenso proceso judicial, “El Hombre de Hule”.

Fue Juarbe quien comparó el equipo especial que conformaron en este caso judicial con los superhéroes de Marvel, durante una entrevista con Primera Hora. Es que rechazó que fuese la estrella del equipo.

“Aquí no hay estrellas. Esto es un cielo de fiscales, realmente. Aquí todo el mundo hizo su parte. Quizás unos más estridentes que otros, unos más vocales que otros. Pero, sin la participación, sin la proactividad de cada uno de nosotros, no hubiéramos alcanzado el resultado. Aquí todo el mundo tiene unas habilidades particulares. En broma, les decía a los muchachos que éramos ‘Los 4 Fantásticos’”, manifestó.

La alusión fue más allá de que lograron el objetivo de enjuiciar con éxito a Medina Cardona por el crimen de Arellys el 18 de agosto de 2019. Fue sobre cómo sus personalidades, fortalezas profesionales y la amistad que crearon los llevaron a establecer una dinámica tan eficaz como para no ceder a la presión de los abogados de defensa, Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols.

El éxito de estos cuatro fiscales fue tan significativo, que el secretario Domingo Emanuelli, no titubeó en establecer que se demostró que hay “un nuevo Departamento de Justicia” en el que los puertorriqueños pueden tener “fe”.

Según Juarbe, el fiscal Beale fue “La Llamarada”, “porque cuando se enciende, no hay quien lo apague”.

Beale fue el más que se emocionó cuando la jueza Gema González, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, encontró culpable a Medina Cardona de un cargo por asesinato en primer grados y dos cargos por violación a la Ley de Armas.

Contó que su padre murió recientemente y llevaba dos años cargando la presión judicial y pública del caso de Arellys. Todas las emociones las desahogó en llanto.

“Como siempre dije cuando nos identificábamos en el podio, estábamos representando a nuestro país, y no que se diferencie este caso de todos los otros que llevamos a diario, pero en este caso, particularmente, el país que representamos nos estaba viendo. O sea, aunque estábamos llevando un caso por tribunal de derecho, se sentía como un juicio por jurado. Pero, no con 12 jurados, sino con 3.2 millones de jurados. Estaría mintiéndole si no dijese que eso, hasta cierto punto, afecta a uno, porque es una responsabilidad inmensa. Y, si uno está claro de esa responsabilidad, en el momento en que esa responsabilidad se cumple, pues yo, por lo menos, sentí una catarsis emocional y me tuve que sentar… Son muchas emociones que llegan a la mente y al corazón y, pues, yo me permití coger un espacio y sentirlas”, se sinceró el fiscal.

Baele lamentó que este éxito se haya obtenido tras el asesinato de un ser humano. Pero, dijo que le satisface que se logró hacer justicia.

Agradeció, sobre todas las cosas, a Nitza Ríos, la mamá de Arellys, por la confianza que depositó en “Los 4 Fantásticos”.

“Es una ironía que la víctima nos dé el apoyo a nosotros. Pero, esa mujer es una columna. Es increíble la fuerza que tiene esa señora… Hablar de Nitza es hablar de inspiración”, puntualizó.

Por su parte, Perea fue “La Mole”, “porque no tiene reversa”, dijo Juarbe.

El fiscal señaló que el compromiso que tuvieron como equipo, los compenetrado que estuvieron y los fines de semana que le dedicaron al caso los llevó a este fallo de culpabilidad de Medina Cardona. Tan sincronizado llegaron a estar, que solo las miradas eran suficientes como para comunicarse entre ellos.

“Es el compromiso que teníamos con doña Nitza, con el país, por demostrarles que podían contar con nosotros. Esto es vocación y compromiso”, resumió Perea sobre los más de dos años que estuvieron sumidos en este caso.

El reto de la fiscal Aymat era mayor. Fue quien investigó la escena. Llegó a ver cómo quedó Arellys justo después de que Medina Cardona le disparó para causarle la muerte en uno de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

Juarbe la llamó “La Mujer Invisible”, “no porque no esté ahí, es porque nunca la ven venir”. Es que sorprendía en cada intervención.

La fiscal dijo sentirse complacida con el fallo, pues fueron 26 meses de duras pruebas y luchas para alcanzar un fallo en contra de Medina Cardona.

“Como fiscal y como mujer puertorriqueña este vil asesinato me impactó en sobremanera. En el momento uno no sabe bien qué es lo que ocurre hasta cuando comienza la investigación. La forma en que murió Arellys, realmente, es despreciable. Me siento sumamente satisfecha por este fallo, porque realmente se envía un mensaje de que no se va a tolerar la violencia machista, que las víctimas pueden venir al Departamento de Justicia que van a tener unos fiscales comprometidos a ver sus casos en todo el proceso”, sentenció Aymat.

En este cuarteto, Juarbe se autodenominó “El Hombre de Hule”.

“Yo como líder de grupo fui el ‘Hombre de Hule’, que me estiro para allá, me estiro para acá, y entonces con eso resuelvo”, sentenció.

En varias ocasiones, el también fiscal de distrito negó haber tenido un protagonismo mayor al que sus compañeros. Sostuvo que lo único que hizo fue rodearse “de una cuadrilla de las personas más capacitadas” para lograr hacerle justicia a Arellys y a su familia, y ser muy vocal ante los medios de comunicación.

Este fiscal, con 18 años en este cargo, dijo que la pandemia y la cantidad de mociones que radicaron los abogados de defensa, a los que describió como “competentes y combativos”, fue retante para el grupo. También lamentó que los Gordon sometieran a los testigos a interrogatorios tan extensos que se convertían en un “viacrucis”.

“La satisfacción fue que al final del camino logramos nuestro propósito con un caso sólido, robusto, donde entregamos el corazón, los cuatro, donde emplazamos a la juez a hacerle justicia tanto a la víctima como a su madre. Pero, también, a través de la víctima y su madre, a tantas otras víctimas de la violencia machista en este país”, expresó.

Señaló, como conclusión, que con este proceso judicial se transformó al país.

“Puerto Rico hoy no es el mismo país que ayer. Hoy la gente se levantó con una esperanza y con renovada confianza en su sistema de justicia y eso ya, de por sí, es ganancia. A la vez que hacemos justicia, levantamos la imagen del Departamento de Justicia”, subrayó.

Emanuelli, como secretario de Justicia, también distinguió la importancia de este caso en la transformación que ha promovido en la agencia.

“El nuevo Departamento de Justicia le devolvió la esperanza al país”, llegó a decir.

Pero, ¿qué hay de todas las víctimas que no han alcanzado esta justicia?

El titular señaló que, tras una designación de 48 fiscales por parte del gobernador Pedro Pierluisi, tienen el equipo completo para buscar enjuiciar a esos culpables de delito. También comentó que han adiestrado a los fiscales para que sean más sensibles ante casos de violencia machista y violencia de género.

Asimismo, informó que andan en búsqueda de más y mejor tecnología para procesar la prueba, así como mantienen una excelente colaboración con el Negociado de la Policía para combatir la criminalidad.

“Es un trabajo que ha conllevado sacrificio, inversión de dinero, pero vamos caminando”, precisó Emanuelli.