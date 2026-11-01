La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan informó que decomisó un alijo de 98 kilos de cocaína de una embarcación en la que viajaban cuatro personas, entre ellas, una mujer embarazada.

La intervención tuvo lugar al noreste de Puerto Rico.

Según detalló el HSI en su cuenta de Instagram, la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) de la agencia en San Juan fue la que llevó a cabo el operativo el pasado viernes, a 23 millas náuticas (43 kilómetros) de la costa de Loíza.

“Otro gran triunfo en la batalla contra el narcotráfico marítimo”, expresó la dependencia federal en la red social.

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El HSI explicó que dicha operación formó parte de la iniciativa de la HSTF, establecida bajo la Orden Ejecutiva 14159, conocida como ‘Protección del pueblo estadounidense contra la invasión’.

La HSTF es una alianza de todo el gobierno dedicada a combatir los carteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, especificó el HSI.

Puerto Rico se mantiene como un punto crítico de transbordo hacia los Estados Unidos debido a su ubicación geográfica en el Caribe.

Las variaciones en la presencia de patrullaje militar estadounidense han provocado fluctuaciones de precio en las calles de la isla, cotizándose actualmente el kilo de cocaína a niveles entre los 9,000 y 11,000 dólares, lo que evidencia un alto flujo de contrabando ingresando por la vía marítima.

El alijo tendría un valor en el mercado entre los $882,00 y el millón de dólares.