La defensa de Elvia Cabrera Rivera, sentenciada a 102 años de prisión tras un veredicto de culpabilidad, por instigar y facilitar el arma en los hechos que desencadenaron en el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, radicó este martes, una moción, en el Tribunal de Aibonito, solicitando un nuevo juicio tras surgir evidencia nueva que alegan refuerza la duda razonable.

Se sometieron documentos en los que identifican a otra persona entregando el arma blanca con la que se cometió el crimen, mencionan a otras dos agresoras, señala errores en los procedimientos y solicitan el cambio del juez para atender su reclamo.

PUBLICIDAD

13 Fotos Un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió el veredicto.

Entre sus argumentos el equipo de defensa, encabezada por la licenciada Mayra López Mulero, presentó una declaración escrita por su hija Anthonieska Avilés Cabrera, fechada el 19 de agosto de 2025, mientras estaba en custodia de la Policía, en la que expresó que “mi madre y mi hermana no estaban involucradas” en el crimen, debe ser considerada.

Otro aspecto que trae a la atención del tribunal es información contenida en el informe presentencia de Cabrera Rivera, del que advinieron en conocimiento el 10 de septiembre, donde se establece que quien le facilitó el arma blanca a Anthonieska no fue su madre, sino presuntamente su amiga Gabriela “Gabba” Figueroa.

“De hecho, Avilés Cabrera indica en su declaración que ella ocasionó las heridas a la víctima por el área del muslo por lo que además de que esa no es la herida identificda como mortal por parte del patólogo forense, cambiaría totalmente el resultado del caso toda vez que para efectos del asesinato (homicidio) ocurrido resultaría inmaterial si Elvia Cabrera le facilitó o no un arma a su hija si esta última no fue quien provocó la muerte”.

Añadió que otras dos personas podrían figurar como agresoras y que Avilés Cabrera no necesariamente le ocasionó la herida que le causó la muerte a Gabriela Nicole. La joven identificó a Miriatny Avilés Rodríguez (hermana paterna de ella) y a Karelin Plata Díaz (su alegada pareja para esa fecha).

En el documento de apelación se impugna otra prueba presentada, como la identificación del arma blanca homicida. Según señala la defensa, “el (patólogo) doctor Javier Gustavo Serrano no pudo indicar durante su testimonio de manera categórica cuál fue el arma utilizada para causar la muerte a la víctima”.

PUBLICIDAD

“No es hasta la entrevista que se le realizó a la Sra. Anthonieska Avilés Cabrera en la preparación del informe de presentencia del caso de Elvia Cabrera Rivera que se conoce no solo que hubo más de un agresor sino que el arma utilizada fue una peinilla color rosa que contiene una cuchilla, prueba que no tuvo disponible la defensa que aquí suscribe”, se observó en la moción.

También hacen referencia a una declaración jurada brindada por Anthonieska, que exonera de responsabilidad a su progenitora, prestada tan reciente como el 5 de octubre ante el notario Pedro Díaz García, en la que manifestó que la persona que le entregó el arma blanca no fue su madre, sino “Gabba” Figueroa Arroyo.

“Deseo dejar constancia expresa de que dicha persona fue la única proveedora del arma blanca, excluyendo de cualquier participación sobre este asunto a Elvia Cabrera Rivera de esta acción en específico”, según lee un fragmento de su declaración.

Agregó que está dispuesta a declararlo bajo juramento en calidad de testigo.

Asimismo, destacan que ninguno de los cuatro testigos de cargo pudo identificar a Cabrera Rivera pasando una peinilla rosa con una cuchilla a su hija toda vez que mencionaron objetos distintos.

“No es irrazonable brindar entera credibilidad a estas alegaciones porque incluso se manifiesta que Miriatny Avilés Rodríguez no solo es quien desata la cadena de eventos que culminaron en múltiples peleas sino que se añade que Karelin Plata Díaz es la testigo que llevaba una vestimenta azul el día de los hechos y que incluso el joven Chris-Ángel González Rodríguez (quien resultó herido) testificó que vio golpeando a Gabriela Nicole Pratts”, aseguró la defensa.

PUBLICIDAD

“En fin, tanto la declaración jurada de Anthonieska Avilés Cabrera, la identificación de la señora Figueroa Arroyo como la persona que entregó el arma blanca y la identificación de Miriatny Avilés Rodríguez y Karelin Plata Díaz como las coautoras materiales de la muerte en el informe pre-sentencia, la alocución de ésta afirmando la inocencia de la señora Cabrera Rivera y que los testigos del Ministerio Público mintieron, como la adjudicación final del grado de responsabilidad penal, del estado mental de Anthonieska Avilés Cabrera constituyen hechos y elementos de prueba nuevos que no existían, o no eran conocidos por la defensa, al momento del juicio y de las Sentencias impuestas a la señora Cabrera Rivera en ambos casos”, concluyó la defensa.

La moción incluye una súplica para que el juez Luis Barreto Altieri, no sea quien atienda la moción, debido a que “queremos garantizar que el mismo juez que aquilató la prueba durante el juicio no se vea en la obligación de tomar determinaciones contrarias a las que ya hizo previamente”.

Igualmente, se expuso que volver a dejarlo en manos de Barreto Altieri “puede conllevar que tenga la ardua tarea de reconocer que incurrió en error al no admitir cierta prueba en evidencia o no considerar las alegaciones de Anthonieska Avilés Cabrera” consignadas en el informe presentencia".

Avilés Cabrera, representada por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) fue sentenciada el 15 de septiembre a 38 años y un día de cárcel tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público en el que renunció a su derecho a juicio por jurado y los cargos de asesinato en primer grado fueron reclasificados a asesinato en segundo grado y prevaleció el cargo por violación a la Ley de Armas (artículo 6.06) por el uso de un arma blanca.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón en Aibonito, donde la víctima de 16 años recibió 11 heridas de arma blanca al salir en defensa de su hermana durante varias peleas ocurridas entre menores y adultos al culminar las actividades municipales del Cierre de Verano.

Por su parte, en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, se reafirmó en que no existe nueva prueba que justifique un nuevo juicio.

“Como hemos expresado anteriormente, en el Departamento de Justicia estamos preparados para responder con argumentos contundentes a la apelación presentada por la defensa de Elvia Cabrera Avilés. Su culpabilidad quedó demostrada con evidencia sólida, más allá de duda razonable, durante un juicio que el pueblo tuvo la oportunidad de observar. No existe prueba nueva”, puntualizó.

A su vez, aclaró que, “lo que la defensa ha calificado erróneamente como nueva evidencia estuvo disponible durante el juicio. Estamos listos para defender, una vez más, la justicia para Gabriela Nicole y su familia, y confiamos en que nuevamente prevaleceremos”.