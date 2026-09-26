La defensa de Elvia Cabrera Rivera solicitó al Tribunal de Aibonito que permita a la prensa acceder al informe presentencia de Anthonieska Avilés, al argumentar que el documento contiene información que podría resultar exculpatoria para su representada.

Según la moción presentada ante el tribunal, entre la información que la defensa interesa que se haga pública figuran expresiones de Avilés relacionadas con la identidad de la persona que presuntamente le entregó el arma blanca utilizada en los hechos que dieron paso al caso.

Los abogados de Cabrera Rivera, Alberto Rivera Ramos y Mayra López Mulero, sostienen que esas expresiones, junto con otra evidencia incluida en el informe, podrían demostrar que su representada es inocente de las acusaciones que enfrenta.

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Ante ese planteamiento, la defensa solicitó que el tribunal permita el acceso de la prensa a una versión redactada del informe, en la que se elimine únicamente aquella información que esté protegida por alguna disposición de confidencialidad.

El tribunal había rechazado el pasado 18 de septiembre la solicitud de acceso al documento, al determinar que el informe contenía información confidencial.

Ahora, los abogados de Cabrera Rivera buscan que el tribunal reconsidere esa determinación y permita conocer el contenido que, según la defensa, podría aportar información relevante sobre quién le entregó el arma blanca a Avilés.

La determinación del tribunal deberá establecer si el informe permanecerá completamente restringido o si, por el contrario, se permitirá a la prensa examinar una versión con la información confidencial debidamente protegida.