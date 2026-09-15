Anthonieska Avilés, la joven convicta por el asesinato de Gabriela Nicole, Pratts Rosario, se dirigió esta tarde al tribunal tras hacer alegato de culpabilidad.

Al dirigirse al tribunal llorosa, la joven declaró que “yo me mantengo en que mi mamá es inocente y que todos los testigos en el juicio de ella han mentido”.

Avilés se refirió directamente a que el pasado 23 de julio, un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres -en un período de tres horas- emitió un veredicto de culpabilidad hacia su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, coacusada del crimen.

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Avilés aceptó un acuerdo del Ministerio Público al hacer alegación de culpabilidad por un cargo de asesinato en segundo grado -y no en primer grado, como fue acusada inicialmente- y por la portación y uso de armas blancas.

El pacto fue avalado por el Departamento de Justicia para obtener una sentencia menor a la de cadena perpetua.

La fiscal Myriam E. Nieves Vera informó que la pena atenuada por el delito de asesinato en segundo grado y una acusación por violación a la Ley de Armas es de 38 años, seis meses y un día en prisión.

El juez Juan A. Reyes Colón, en el Tribunal de Aibonito, avaló las enmiendas al pliego acusatorio y dictó la sentencia.

Avilés Cabrera renunció a un juicio por jurado.

El asesinato en segundo grado es un delito grave que consiste en causar la muerte de una persona sin premeditación previa, pero con la intención directa de matar o con una temeridad extrema que demuestra un desprecio total por la vida humana.

“Sabe que está admitiendo que los cometió (los delitos) sin que se presentara ningún tipo de prueba”, le advirtió el juez a Avilés Cabrera, quien respondió con un sí.

El 10 de septiembre, Cabrera Rivera fue sentenciada a 102 años de prisión.

La madre de la víctima, Lisandra Rosario, junto a su hija mayor, Lismarie Torres Rosario, acompañadas por personal del Programa de Protección a Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia, se sentaron frente al estrado llorosas para presenciar el momento.

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Lismarie, por su parte, sostuvo que lo menos que merecían su madre y ella una disculpa, porque la coacusada le quitó la mitad de sus corazones.

“Que Dios se encargue del corazón de cada quien”.

Pratts Rosario fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de agosto de 2021, en el Desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de varias peleas, entre adolescentes y adultos, tras culminar una actividad municipal de cierre del verano.

Anthonieska tenía 17 años y fue imputada como adulta en común y mutuo acuerdo con Cabrera Rivera.

La defensa de Anthonieska había planteado sin éxito, en varios recursos judiciales, que estos jurados no serían imparciales debido a que, presuntamente, han mostrado prejuicio o parcialidad contra la acusada, junto al argumento de publicidad excesiva