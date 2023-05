La defensa del exboxeador Félix Verdejo sometió una moción, acompañada por cientos de páginas de publicaciones de distintos medios informativos, solicitando que el juicio sea trasladado fuera de Puerto Rico bajo el argumento de que el caso ha tenido “extensa publicidad”.

El proceso judicial para determinar si Verdejo es el responsible por la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz fue aplazado en dos ocasiones debido un conflicto de calendario con el litigio del caso por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti, que ya culminó. El juez Pedro Delgado Hernández pautó el 19 de junio para iniciar la selección del jurado en el caso de Verdejo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el abogado Jason González Delgado detalló en el documento de 28 páginas las razones que validan la petición para que su representado pueda tener un “juicio justo”.

“A diferencia de más casos típicos que involucran publicidad negativa, la continua cobertura mediática incendiaria contra Verdejo-Sánchez no puede abordarse por medio de una transferencia de sede. No existen medidas curativas que aseguren que el jurado no sesgue contra Verdejo-Sánchez en este caso”, reza la moción.

González Delgado hizo referencia a múltiples reportajes publicados en los medios tradicionales y digitales desde el momento que Rodríguez Ortiz fue reportada desaparecida por su madre y el eventual arresto de Verdejo como sospecho.

“A su vez, cientos de personas han creado y publicado cientos de videomontajes y publicaciones en diferentes redes sociales condenando a Verdejo-Sánchez, insultándolo e incluso amenazándolo. Las amenazas, insultos y acusaciones por considerarlo culpables desde el 29 de abril de 2021, también han sido documentados en miles de comentarios en redes sociales y publicaciones en los medios sobre este caso. Ejemplos claros de la ira el odio del público hacia Verdejo-Sánchez aparecen en miles de publicaciones y comentarios en redes sociales”, insistió González Delgado.

La defensa entiende que, debido a que Verdejo era una figura pública por su trayectoria como atleta que representó a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos y después tuvo una carrera en el boxeo rentado, el caso ha recibido demasiada atención.

“La publicidad excesiva sobre este caso definitivamente ha inundado a los jurados potenciales con la tipo de influencias externas que hacen que un jurado sea parcial e inadecuado. Las pasiones de los ciudadanos de Puerto Rico se han inflamado con un prejuicio animado. Incluso, los jurados individuales que podría evitar tal sesgo personal sin duda sentirá la presión de determinar un veredicto de culpabilidad que ha sido demandado por la comunidad puertorriqueña en general y por las comunidades en donde vive cada miembro potencial del jurado al que debe regresar después del juicio”, recalcó la representación de Verdejo.

El Ministerio Público tiene hasta el 18 de mayo para responder a la moción para la consideración del juez Delgado Hernández. Por el momento, una fecha para resolver la controversia no ha sido fijada.