Una persona se apropió de $13,500 en efectivo y una computadora laptop que se encontraban en el interior de un vehículo Ford F-150, en hechos reportados ayer en el centro comercial Mercado Plaza, en Naranjito.

Según informó el querellante, alguien obtuvo acceso al interior del vehículo, del año 2020, y se apropió del dinero y la computadora, que se encontraban dentro de un bulto color rojo.

El agente Omar Otero, adscrito al Precinto de Cedro Arriba, investigó inicialmente la querella y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

La división continuará con la investigación de la apropiación ilegal.