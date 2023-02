Quien sería el padre del niño Ian Ordoñez, de cuatro años, compartió un desgarrador mensaje en las redes sociales ante su asesinato a balazos mientras se celebraba un cumpleaños en el residencial Jardines de Cataño, donde también mataron a dos hombres de 24 y 23 años.

Andrés Olmeda, quien se identificó como el papá del pequeño, acudió a las redes para descargar su dolor.

“No sé ni qué decir, solo que los perdone Dios porque yo no, me quitaron mi hijo, me quitaron mi bebé y mientras ustedes duermen yo solo oraba por una oportunidad de vida para mi hijo y mientras ustedes abrazan su familia, yo tendré que despedir mi hijo, solo tendré que arreguindarme de solo un recuerdo para vivir y solo buscar alguna opción para continuar con vida... Mientras ustedes respiran un nuevo día, mi hijo ya no está, mientras ustedes se esconden yo tengo que decirle la verdad de frente a mis otros hijos”, manifestó.

“Es mucho pedir que los niños tengan paz y no resulten siendo víctimas de la maldita calle cuando ellos solo juegan con juguetes y no se pueden defender, esto tiene que parar”, sostuvo.

El incidente se convirtió en la primera masacre del 2023 al niño morir esta madrugada en Centro Médico, Río Piedras. El menor recibió un impacto de bala en el abdomen.

Johnny Jay Osorio García falleció en la entrada del residencial y Jesús Carrasquillo Alicea fue abandonado frente al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Cataño. Carrasquillo Alicea tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas.

Jesús Carrasquillo Alicea es una de las víctimas de la masacre ocurida en el residencial Jardines de Cataño. ( Suministrada )

Ambos han sido identificados como miembros de una organización criminal liderada por un tercero que presuntamente era el objetivo de los pistoleros.

Otros menores, una niña de 9 años y un niño de 10 años que son hermanos, resultaron heridos de bala y se encontraban fuera de peligro.

Según la investigación, a eso de las 7:30 p.m. pasó por la avenida Flor del Valle una guagua Toyota Tacoma desde la que abrieron fuego. Las autoridades ocuparon en la escena más de 100 casquillos.