El Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales diligenció esta madrugada varias órdenes de allanamiento en los residenciales de Puerto Nuevo y Hato Rey, como resultado del desarrollo de varias investigaciones de crímenes violentos en la zona metropolitana, informó su director coronel Carlos H. Cruz Burgos.

La primera intervención se llevó a cabo en el residencial El Manatial en Puerto Nuevo, donde se diligenciaron dos órdenes de allanamiento, de las cuales una arrojó resultados positivos, y el arresto de una pareja en cuyo apartamento se ocuparon alrededor de mil piezas de sustancias controladas, entre ellas fentanilo.

Se activó el protocolo del Departamento de la Familia ya que en el apartamento vivían dos menores de edad, los cuales quedaron en custodia provisional de la agencia.

De otro lado, con el apoyo del Servicio de Alguaciles Federal, se arrestó en el residencial Nemesio R. Canales al fugitivo Jonathan Alomar Reyes alias “Papillón”, quien se cortó un grillete electrónico, que era una de las condiciones para cumplir en probatoria una sentencia por violación a la Ley de Armas, tras ocuparle el año pasado una pistola modificada para disparar en automático.

Cruz Burgos subrayó que “Papillón” se considera peligroso y tiene historial criminal previo por otros delitos.

“Estamos diligenciando dos allanamientos más en el residencial (Nemesio R. Canales) por drogas y armas. Las intervenciones son el resultado del desarrollo de investigaciones de crímenes violentos en el área de San Juan”, agregó el coronel.