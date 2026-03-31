Empleados del recogido de desperdicios encontraron esta madrugada los cuerpos de un hombre y una mujer tirados en el pavimento, en la intersección del Camino Los Figueroa con la carretera PR-842, en Caimito, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, los trabajadores alertaron al cuartel alrededor de las 4:05 a.m. tras toparse con los cadáveres, que estaban atados de manos, mientras realizaban su ruta de recogido a la altura del kilómetro 5.7.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.