Dos heridos tras volcarse camión cisterna en Guaynabo
Los hechos ocurrieron mientras el chofer retrocedía en una cuesta.
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Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Guaynabo se movilizaron esta mañana al kilómetro 3.4 de la carretera PR-834 cerca del Parque Forestal La Marquesa, en ese municipio, donde un camión cisterna de una compañía privada se volcó y chocó una guagua.
El accidente se reportó a eso de las 10:30 a.m. de hoy, martes, cuando el camión cisterna marca International y una camioneta Dodge RAM-1500, ambos de la compañía CH Rental LLC, estuvieron involucrados en un accidente que provocó un derrame de aceite y combustible sobre el pavimento.
Según la información preliminar suministrada por la Oficina de Prensa de la Policía, el camión cisterna retrocedió mientras subía una cuesta, se volcó e impactó la parte frontal de la guagua.
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Los conductores, de 47 y 59 años, respectivamente fueron transportados al Hospital Industrial. No se informó la condición.
Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras concluyen las labores de limpieza y la remoción de los vehículos involucrados.