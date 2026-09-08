Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Guaynabo se movilizaron esta mañana al kilómetro 3.4 de la carretera PR-834 cerca del Parque Forestal La Marquesa, en ese municipio, donde un camión cisterna de una compañía privada se volcó y chocó una guagua.

El accidente se reportó a eso de las 10:30 a.m. de hoy, martes, cuando el camión cisterna marca International y una camioneta Dodge RAM-1500, ambos de la compañía CH Rental LLC, estuvieron involucrados en un accidente que provocó un derrame de aceite y combustible sobre el pavimento.

Según la información preliminar suministrada por la Oficina de Prensa de la Policía, el camión cisterna retrocedió mientras subía una cuesta, se volcó e impactó la parte frontal de la guagua.

Los conductores, de 47 y 59 años, respectivamente fueron transportados al Hospital Industrial. No se informó la condición.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras concluyen las labores de limpieza y la remoción de los vehículos involucrados.