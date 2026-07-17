El día 20 del juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, continúa este viernes en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, con el testimonio de la prima de la víctima de 16 años, quien reveló que vio a la acusada recoger de la grama un objeto “finito” junto con su caretera.

“Elvia me miró y me dijo tú no viste nada”, declaró con voz entrecortada la adolescente, al rememorar el momento de la agresión a su prima. Describió su tono como fuerte y “desafiante”, luego de lanzarle una mirada cuando recogió su cartera de la grama y un supuesto objeto fino que no pudo precisar lo que era.

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Tras la celebración de una vista de Regla 109 de Evidencia, sin el jurado presente, el juez determinó que se aceptaría el uso de esa manifestación no así lo que le dijo Anthinieska y Jeddiel.

El abogado de la defensa licenciado Yancarlos Maysonet Hernández, planteó sin éxito que durante el descubrimiento de prueba esa declaración no fue presentada ni se le entregó.

Tampoco se utilizó durante la vista preliminar, “para la defensa estas expresiones son totalmente sorpresivas...las compañeras fiscales a nosotros no nos habían informado de dichas alegadas manifestaciones”.

Durante el receso, la licenciada Mayra López Mulero, reaccionó al asunto e indicó que esa acción “apunta sin lugar a dudas a una fabricación de un testimonio de una niña altamente vulnerable, dolida por la pérdida de su prima que la consideraba su hermana. Una niña que está vinculada directamente con la madre de la víctima y que ha tenido todo el tiempo del mundo para poder interactuar con esa dama y ahí lo vemos”.

Mientras que, la fiscal Miriam Nieves Vera, sostuvo que la menor ofreció una declaración contundente. “Ella declaró con su corazón, ella declaró lo que vivió esa noche, así que la licenciada está equivocada”.

Siguiendo con el relato de los hechos, la menor respondió preguntas de la fiscal Nieves Vera, sobre el origen de la discusión entre las hermanas paternas de Anthonieska, Fabiola y Mariatny, sin precisar qué cómo comenzó.

Explicó que Lela al ver lo que estaba sucediendo llamó a su madre Lisandra y le pidió que llegara al desvío.

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Entretanto, al separarlas Yeddiel (novio de Fabiola) pidió que las dejaran que conversaran a solas y en ese momento, vio llegar a Elvia, Antho, Gaba, Antiany y dos adultas que no pudo identificar. Observó que estaban molestas “porque se les notaba en la cara y en la actitud”.

“Antiany le metió un puño a Lismary (hermana de Lela) por encima de Elvia. Lismary se cayó... Tití se mete a tratar de defender a Lismary y la empieza a halar y le empezaron a Lismary y a Tití. No vi quienes le dieron”.

En ese momento que Anthonieska agarró a Lela, ¿cómo estaban ellas dos?, preguntó la fiscal.

“Mirando para abajo y qué hacían. Antho la tenía agarrada por el pelo y le estaba dando y Lela se estaba intentando defender porque Antho es más grande y Lela más bajita...tratando de zafarse.

Agregó que, “venía Gaba (Gabriela Figueroa Arroyo) y yo me meto y halo a Antho por el pinche (de pelo)”, en ese momento alguien la tomó por la cintura y la separó, soltándo a Antho.

Cuando vuelve a mirar ve a Lela y a Antho caminando hacia atrás, pero mirando hacia abajo, luego las perdió de vista porque Yandriel (amigo) le pidió que se tranquilizara y dio la espalda.

Cuando llegó por el baúl del carro de Yandriel ya Lela estaba tirada sobre el pavimento, manifestó conmovida.

“Veo que Lela está tirada en el piso en forma de feto tratándose de cubrir con los brazos... (la testigo subió los brazos hacia el pecho) ... Antho estaba arrodillada en la carretera como entre la cadera y el muslo de Lela y estaba haciendo unos movimientos al cuerpo de Lela que yo pensaba que eran puños”, acto seguido hizo un gesto con la mano derecha cerrada hacia el frente y hacia atrás.

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La menor, que para la fecha tenía 15 años, dijo que se quedó en “shock”, pudo observar a Elvia Cabrera cerca de su hija. Se escuchó a Lisandra preguntar ¿quién le está dando a mi hija? Luego Elvia caminó hacia ella y Antho se apartó hacia el medio de la carretera.

La testigo logró acercarse y comenzó a gritar “Lela levántate, Lela levántate por favor y cerró como los ojos”.

Observó que su traje se había levantado hasta la cintura, notó que tenía huecos en la cadera y una nalga y su ropa interior estaba ensangrentada. Yandriel se acercó “azorao” y le bajó el vestido.

“Yo quería parar a Lela y la intenté parar con una de mis piernas intentando meterla debajo de su cuerpo y no pude...en ese momento con una de mis manos la toco y veo que tenía el traje rasgado en el pecho, roto, la empiezo a tocar y veo que tiene dos huecos en el pecho (se tocó el centro del pecho).

Contó que Paola se acercó desorientada y le dijo a Lela levántate por favor, Lela levántate y Lela no hacía nada. Un grito de Dylan fue el que hizo a todos reaccionar cuando dijo su nombre lo que motivó a Reynaldo (novio de Lislary) y Yandriel a recogerla para montarla en un Toyota Corolla color oscuro.

Yandriel le pidió que recogiera las sandalias de su novia que estaban en la grama y mientras lo hacía “Elvia se acerca con una mano coge la cartera Coach, grande, y (con la otra a la misma vez) un objeto que intentó ocultar...era finito”.

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Al hacerle la advertencia le respondió “vete pal carajo, porque estaba molesta por todo lo que había pasado”.

Al abordar el vehículo de Yandriel, Mariatny se paró al frente y comenzó a hacer expresiones, una vez se salió del medio lograron llegar al hospital Menonita de Aibonito vio a la madre de la víctima cuando la sacaba del vehículo y se le cayó de los brazos.

Estaba “blanca, los labios los tenía como grisáceos, se veía bien débil...por el movimiento del cuerpo”.

Permaneció sentada fuera de la sala de emergencia y escuchó que llamaron a Lisandra y Lismarys.

“De momento escucho a titi gritando y diciéndo mi hija, mi hija, mi hija y la vi gateando y Lismary salió en shock y nos dijo que Lela estaba muerta”, sostuvo con la voz quebrada.

Una vez culmine de prestar su versión de los hechos, está citado el patólogo forense Javier Serrano Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien realizó la autopsia.