Un adulto mayor de 79 años se encuentra en condición crítica, luego de que fuera atropellado en la mañana de este sábado en Santa Isabel, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 6:17 a.m., en la carretera PR-153, kilómetro 4.9, del barrio Paso Seco.

“Surge de la investigación que, mientras el peatón identificado como Héctor Noel Santos Malavé, de 79 años, se disponía a cruzar la mencionada carretera, lo hizo sin tomar las debidas precauciones, en un área oscura, lo que motivó a que fuera impactado con la parte frontal del vehículo Mitsubishi, modelo Mirage, color verde, del año 1995, el cual era conducido por Rubén Torres Ramos, residente de Santa Isabel”, dice el informe policiaco.

Se precisó que el adulto mayor cayó al pavimento, resultando con lesiones de gravedad. Fue atendido en el lugar por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal, y transportado a una institución hospitalaria del área. El médico de turno reportó que su condición era crítica y ordenó trasladarlo al Centro Médico en Río Piedras.

Mientras, al conductor del vehículo, que se detuvo en la escena, se le realizó la prueba de aliento para medir el alcohol en su organismo. Resultó negativa.

El vehículo fue ocupado para fines de peritaje.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce investigaron.