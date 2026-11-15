Un niño se encuentra recluido en estado de cuidado tras caer en la piscina del hotel Embassy Suites en Dorado, durante la tarde del sábado.

Según el informe de novedades de la Oficina de Prensa de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m. tras darse cuenta que el pequeño, de dos años, había caído en la piscina.

Se estima que pudo haber estado sumergido por más de dos minutos.

Los paramédicos transportaron al menor a una sala de emergencia. Su condición es delicada.

Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia como lo establece el protocolo.