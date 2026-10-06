Personal de la Unidad Motorizada Área de Aguadilla intervino ayer, lunes, con David Babilonia Miranda, de 30 años y residente en Moca, a quien un fiscal le formuló cuatro cargos por obstrucción a la justicia, alteración a la paz y violaciones a los artículos 3.23 (conducir sin licencia) y 5.07 (conducir vehículo de manera negligente y temeraria) de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Los hechos ocurrieron ayer a las 11:30 de la mañana, en la avenida Victoria, en Aguadilla, durante una intervención de tránsito realizada por el sargento Dann López Villanueva.

Según la investigación, Babilonia Miranda asumió una actitud hostil y desafiante, profiriendo amenazas y alterando la paz, mientras impedía al policía ejercer sus funciones, por lo que fue puesto bajo arresto y llevado al cuartel.

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El sargento Dexel Rivera Ramírez, bajo la supervisión del inspector Miguel Sánchez Caro, consultó el caso con el fiscal Rufino Jiménez, quien presentó la prueba ante la jueza Yailín González Echevarría, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $4,500, la que prestó a través de un fiador privado.

Ese mismo día, a las 7:50 de la noche, en el kilómetro 27.2 de la carretera PR-115 del barrio espinal en Aguada, el imputado acompañado por su pareja, Roselyn Morales Ortiz, quien conducía el vehículo marca Volvo S60, color oro y del año 2003, presuntamente, siguieron al sargento Rivera Ramírez mientras transitaba en su motora oficial.

Durante el incidente se alega que la pareja intentó arrollar al policía en dos ocasiones. Ante esta situación, se les hicieron las advertencias de ley y ambos fueron arrestados.

Este incidente fue investigado preliminarmente como un caso de agresión grave en modalidad de tentativa de asesinato por el teniente Steven Pérez Rivera, adscrito al Distrito de Aguada, quien lo refirió al agente Luis Sein Egipciaco, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

El caso es consultado en la fiscalía de Aguadilla.