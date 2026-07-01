El adolescente que resultó herido la misma madrugada del asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, se sentó hoy a testificar en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

El joven comenzó narrando que el 10 de agosto de 2025 entre 5:00 a 6:00 p.m. estuvo en la casa de la víctima para ayudarla a hacerse los rizos en su cabello y al terminar, salieron para la actividad del municipio del Cierre del Verano.

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En un testimonio inicial, el agente Alfredo Fortier Soto, indicó que fue el primero el ser asignado al hospital Menonita y al llegar a las 12:40 a.m., entrevistó a la Dra. Carla Mercado quien le certificó que la menor había fallecido a consecuencia de las ocho heridas que recibió con un objeto punzante.

Luego, le notificaron que en un cubículo aledaño estaba un menor herido, identificado como Crisángel González Rodríguez, de 16 años.

El adolescente, quien era amigo de Gabriela, al preguntarle quién había agredido a su amiga mencionó el nombre de Anthonieska (Avilés Cabrera), hija de la coacusada, quien enfrenta juicio por separado por los mismos cargos, y explicó que la víctima estaba defendiendo su hermana (Lismary) y al caer al piso Anthiany (hermana de Antho) le dio patadas en la cabeza.

Los datos que obtuvo se los pasó al agente investigador asignado al caso, Ángel Torres, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, quien no ha sido todavía sentado a declarar por la fiscalía.

El viernes pasado cuatro testimonios e imágenes de cámaras de seguridad fueron estipulados por el Ministerio Público y la defensa como evidencia.

Ese día, a su salida de sala la licenciada Mayra López Mulero quien encabeza la defensa de Cabrera Rivera opinó que no espera nada de su interrogatorio. “No mucho, por decir nada”.

Según la fiscal Silda M. Rubio Barreto hasta el presente, se han estipulado un total de 45 testigos y tienen de 10 a 12 testigos pendientes para declarar.

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Hace una semana, el juez admitió como evidencia la declaración ofrecida por la testigo Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, de 18 años, en la que alegó que la hija de la acusada presuntamente le hizo una admisión unos 15 minutos después de los hechos, “asustada y preocupada”: “¡Gaba, Gaba la apuñalé!” ... Ella me enseñó las manos y tenía cortaduras y estaba llena de sangre.” No le mostró ningún objeto punzante, ni mencionó a quién agredió.

Esta declaración no implica a Cabrera Rivera.

Narró que la conversación surgió cuando llegaron a los predios del negocio La Placita Martínez para abordar el carro de Cabrera Rivera, mientras se encontraban a unos ocho pies de distancia de la acusada al otro lado de la carretera.

El juez también aceptó los mensajes compartidos por la aplicación de TikTok que tuvieron pasadas las 3:00 de la madrugada del 11 de agosto, al enterarse de la muerte de Lela en la que Antho le hace la advertencia: “tú vas a hacer lo que mami te diga” y ella le preguntó “¿Y tú? “. La respuesta fue: “tú, simplemente, vas a hacer lo que mami te diga shhh (lo que interpretó como que debía callarse)”, ella respondió “vale”. Inicialmente la información se hizo pública durante la vista preliminar contra Avilés Cabrera el 12 de febrero.

La joven respondió que ni cuando iban en el automóvil, ni a su llegada a la residencia ni siquiera por otros medios habló con Cabrera Rivera.

“Basta que se trate una declaración hecha por una persona que actuaba en común acuerdo en la realización de un acto con la parte contra quien se ofrece. El tribunal concluye que el Ministerio Público probó con preponderancia de la prueba que hubo un designio común, que las manifestación y admisión se hicieron durante el curso de la conspiración”, argumentó el juez.

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Respondió en el recontrainterrogatorio que la última persona que vio agrediendo a Lela fue a Anthonieska.

Del cuestionaron del abogado defensor, Yan Carlos Maysonet Hernández, se dio a conocer que la joven se le hicieron las advertencias en ley como posible sospechosa de la comisión de alguna conducta incorrecta.

Maysonet Hernández, durante su interrogatorio intentó establecer que en la primera entrevista el día de los hechos, no declaró que Anthonieska le hubiese dicho la confesión con la frase “la apuñalé” y no fue hasta que le leyeron las Advertencias Miranda (son los derechos obligatorios que la policía debe leerle a un sospechoso antes de interrogarlo bajo custodia), que al día siguiente en su declaración jurada que así lo testificó.

A su vez, la joven rechazó que ella o sus padres firmaran algún documento que certificara algún acuerdo de inmunidad a cambio de no radicarle cargos. Aceptó que renunció a su derecho a ser representada por un abogado.

Rechazó que le hubiese facilitada el arma homicida a su amiga.

Mientras que, ayer, martes, comenzó el proceso de selección de jurado para el juicio contra Avilés Cabrera, de 18 años, quien permanece en libertad bajo restricción domiciliaria mediante un recurso de habeas corpus, al vencer el término constitucional para iniciar el proceso.

Se juramentaron 27 candidatos a jurado, 14 hombres y 13 mujeres, de ese total, aquellos que no presentaron excusas quedaron citados para el 6 de julio, mientras que, seis nuevos paneles deberán comparecer el 24 de agosto.

De esos grupos serán seleccionados 12 jurados y seis suplentes.