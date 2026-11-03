Un motociclista murió en la madrugada de hoy, martes, en un accidente de tránsito reportado esta madrugada en la autopista José de Diego (PR-22), a la altura del kilómetro 6.2, en dirección de San Juan hacia Bayamón.

Según la información preliminar suministrada por el Negociado de Patrullas de Carreteras, a las 3:32 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo del motociclista, quien no presentaba signos vitales debido a las heridas sufridas en el accidente.

La víctima fue identificada como Ángel Mulero Tirado, de 23 años y vecino de Cataño. Se encontraba en libertad bajo una probatoria federal por violación a la Ley de Armas.

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“Hasta el momento no se descarta un ‘hit and run’, pero la investigación está abierta ya que hay varios factores que (indican) que puede ser que haya perdido el control, cayéndo al pavimento y que otro vehículo le haya pasado por encima”, detalló el director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras teniente Rodolfo León.

Como parte de la pesquisa que encabezó el agente Aléxis González, a la que se unión la División de Homicidios del CIC de Bayamón, se van a solicitar mediante orden judicial varios vídeos de seguridad en la zona en busca de descubrir, si así lo captaron, lo que verdaderamente ocurrió.

En la escena se recuperó un arma de fuego, se tendría que verificar si el motociclista la portaba ya que no tenía licencia por los cargos que enfrenta y al occiso se le ocupó un cargador.

Sobre las marcas de neumáticos que dejó un camión sobre el pavimento, el teniente León, explicó que por esa razón no se descarta el “hit and run”, no obstante, tienen que establecer que se relaciona con el accidente fatal.

El tránsito fue reabierto ya que la pesquisa concluyó.