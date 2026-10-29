Tres individuos encapuchados y armados irrumpieron en una residencia del barrio Río Arriba en Vega Baja, donde amenazaron con un arma de fuego a un hombre para obligarlo a sentarse en un sillón mientras registraban la propiedad.

Según la información preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles, cuando el perjudicado escuchó ladrar a sus perros y, al abrir la puerta de la residencia, vio a los tres individuos. Estos habían roto el candado del portón del balcón.

Uno de los asaltantes lo apuntó con un arma de fuego y, mediante amenazas e intimidación, lo obligó a sentarse en un sillón. Posteriormente, los individuos registraron la residencia.

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Los individuos se apropiaron de $450 en efectivo y varias monedas de colección. Luego, abandonaron el lugar sin causarle daño físico al perjudicado.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El agente José Hernández realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), que continuará con la pesquisa.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude a esclarecer el caso a llamar al 787-343-2020.