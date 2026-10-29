Un hombre de 43 años fue asesinado a tiros a eso de las 11:37 p.m. de ayer, en la avenida Sabana Seca, frente a la gasolinera Gulf, en Levittown, Toa Baja.

Según informó la Policía, una llamada al precinto policiaco alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el suelo el cuerpo baleado del hombre.

La víctima fue identificada como Ángel L. Santiago Cruz, de 43 años. Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Alex Negrón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto a la fiscal Gretchen Pérez Catinchi, se hizo cargo de la pesquisa. Según el comunicado, el occiso poseía expediente criminal.