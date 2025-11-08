Dos encapuchados sorprendieron en la mañana de este sábado a un conductor, al que transportaron a un banco y luego lo dejaron a pie en Guaynabo, informó la Policía.

Los hechos, calificados como un robo de auto a mano armada (“carjacking”), iniciaron a eso de las 6:00 a.m. frente al negocio La Industria Inc., localizado en la calle Roma de Guaynabo, y culminaron en la carretera PR-199, en el mismo municipio.

“De acuerdo con la investigación preliminar, manifestó el querellante que, mientras caminaba hacia su vehículo Ford F-150, color negro, del año 2023 (tab. 1160503), dos individuos encapuchados y vestidos de negro se le acercaron y uno de éstos, portando un arma de fuego, le apuntó para que se montara en el asiento del pasajero. Ambos sujetos lo transportaron hasta una institución bancaria en la avenida Alejandrino, en Puerto Nuevo, y luego de ahí, lo bajaron en la marginal de la carretera PR-199, despojándolo de la cartera con documentos personales y del vehículo mencionado”, detalló la Policía en su informe.

La Uniformada no precisó la razón para la visita al banco, si la misma fue para que la víctima sacara dinero.

Los agentes Jay Rivera y Traverso, ambos adscritos al precinto de Juan Domingo, investigaron preliminarmente este robo. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe con la pesquisa.