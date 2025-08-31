Un hombre fue hallado muerto a balazos en el interior de un vehículo la noche del sábado en el barrio Maternillo, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones cerca de la carretera PR-195. Al llegar al lugar, agentes del distrito de Fajardo encontraron el cuerpo de Natanael Colón Ceballos, de 44 años y residente del municipio, dentro de una guagua Ford Ranger verde del año 2009.

Las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala y que las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.

Colón Ceballos tenía antecedentes penales por un caso de violencia doméstica en el año 2021.

La agente Keyla Cepeda, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, quedó a cargo del caso, bajo la supervisión del capitán Edwin Collazo y en coordinación con el fiscal Pedro A. Vargas Echevarría.