El día 20 del juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, continúa hoy en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, con el testimonio de Yalexis Rosario de 16 años, prima de la víctima, quien está acompañada de una consejera como apoyo.

El miércoles, el relato más impactante fue el ofrecido por Leshandra Pesante Rodríguez, de 31 años, quien aseguró que vio a la acusada sacar un objeto de su cartera que describió como un “punzón”, arma blanca que no había sido mencionada antes, el cual presuntamente le entregó a su hija Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, también imputada en un proceso por separado y pendiente del inicio de juicio por los mismos hechos.

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“Ella sacó un punzón y se lo pasó a su hija “Antho”. Era un punzón puntiagudo, filoso, aproximadamente de una pulgada (de ancho)”, reveló. Tras recibir el objeto, Anthonieska se dirigió hacia Gabriela Nicole, sin embargo, no pudo ver el momento en que la menor fue apuñalada ni por quién.

Pesante Rodríguez indicó que permaneció en estado de shock y sostuvo la cartera de Cabrera antes de percatarse de que la víctima estaba tendida en el suelo.

Declaró que cuando pudo reaccionar lanzó la cartera a la grama y al acercarse a Gabriela Nicole, intentó tomarle el pulso, aunque no es enfermera, y la sintió fría.

El relato provocó una fuerte reacción emocional en Lisandra Rosario, madre de la víctima, quien abandonó la sala entre lágrimas mientras se desarrollaba el interrogatorio.

El último testigo del del Ministerio Público, fue Reinaldo J. Fernández Maldonado, quien es el cuñado de Pratts Rosario, que alegó que pudo observar a la hija de la imputada, parada frente a la víctima con sangre en sus manos y ropa.

Según narró, estaba conversando con dos jóvenes identificados como Luis y Papucho junto a Yandriel, quienes llegaron al desvío en una guagua Suzuki Vitara color verde, Dylan y Yeddiel, cuando escuchó “unos tenis raspando la brea y una gritería. Me doy cuenta (de) que Lismary (su pareja y hermana de Lela) está peleando y fui corriendo hacia ella”.

“Estaba Karelin (pareja de Miriatny) dándole a Gabriela, que era la persona que estaba eñangotá. Estaba Antho al frente de ella, de Gabriela, estaba Miriatny y estaba Elvia cerca de ella”, detalló Fernández Maldonado.

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A preguntas de la fiscal Miriam Nieves Vera continuó su relato, “estoy tratando de separar a Lismary (hermana de la víctima), la logro separar, pero se enreda a pelear otra vez, en eso le estaban dando a Lisandra (madre de la víctima), Elvia...seguí tratando de separar a Lismary, la separé”.

En ese momento escuchó a Dylan gritarle el nombre de Lela y al fijarse ya estaba sobre la carretera.

¿Qué es lo próximo que usted puede observar?

“A Antho llena de sangre”, respondió el testigo.

Mientras Gabriela Nicole estaba en el piso la vio con los ojos mirando hacia arriba y no reaccionaba. “Estaba trinca”.

Vio a Anthonieska hablando con su madre, Elvia y ambas presuntamente estaban nerviosas. La frase que se alega que dijeron fue “y ahora qué hago”, la misma fue mencionada antes que Reinaldo durante el testimonio de Miriathny Avilés Rodríguez, hermana paterna de Anthonieska, la cuan no fue admitida como evidencia por el juez.

A preguntas del abogado de defensa Alberto Rivera Ramos, Fernández Maldonado, confirmó que no pudo ver quién apuñaló a Gabriela Nicole, que tampoco observó a Elvia Cabrera sacara algo de la cartera, lo entregara a alguien ni mucho menos que diera alguna instrucción a su hija.

La defensa trajo como evidencia mensajes de texto y de voz de Avilés Rodríguez, loa cuales fueron enviados a varias personas allegadas, entre ellas su pareja, Karelin Plata Díaz, a sus dos hermanos y una tía.

En uno de los audios, la testigo expresaba sentirse sorprendida por la situación que involucraba a sus hermanas y aseguraba que estaba dispuesta a colaborar con las autoridades y ofrecer su versión de los hechos.

La joven también manifestó el conflicto emocional por el que atraviesa al tratarse de integrantes de su familia, aunque reconoció la gravedad de los hechos investigados y lamentó la muerte de Gabriela Nicole.

“Yo declaro sola, y lo que yo sí vi. No tenemos que mentir, vamos a decir lo que nuestros ojos vieron”, agregó el audio.