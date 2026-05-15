El quinto día de juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el Desvío Roberto Colón, en Aibonito, se reanudó hoy en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri con la estipulación de evidencia y testimonios.

Se abrió sala a las 9:30 a.m. para adelantar estos asuntos como lo son vídeos de cámaras de seguridad de negocios circundantes al lugar de los hechos.

Se estipuló el testimonio del agente Jorge Torres Torres, adscrito a la División de Servicios Técnicos de Aibonito, el 11 de agosto del 2025 a las 2:50 p.m. ocupó el vehículo de Cabrera Rivera, descrito como un Toyota Corolla, color oro, del 1999 y con la tablilla KMV-727 y selló sus puertas.

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El 15 de agosto de 2025 tomó muestras bucales mediante una orden de registro autorizada por el tribunal, Cabrera Rivera y a sus hijas Anthonieska y Anthiany.

El 3 de septiembre de 2025 tomó muestras a Chrisángel González Rodríguez, el 6 de noviermbre de 2025 a Yandriel Dávila Feliciano, Dylan Gabriel Berríos Suárez y Reynaldo Fernández Maldonado.

Además, se admitió como evidencia 13 fotografías aéreas del desvío y de las calles cercanas, las mismas se tomaron ocho días después de ocurrir los hechos y no reflejan las mismas condiciones de la noche del 10 al 11 de agosto de 2025.

Quinto día del juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato de la Gabriela Nicole Pratts Rosario, el 11 de agosto de 2025, en Aibonito. ( Captura )

Durante el cuarto día de juicio, el viernes de la semana pasada, culminó el testimonio de la agente Glenda Vázquez Vázquez, adscrita a la División de Servicios Técnico del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien se encargó de documentar las diferentes escenas entorno al crimen de Gabriela Nicole, con fotos, en el hospital Menonita de Aibonito, en la escena del crimen y durante un allanamiento en el sector El Coquí.

Durante la vista se mostraron las imágenes tomadas de las heridas de la víctima, que según declaró eran ocho; de Crisángel González Rodríguez, de 16 años, herido en la parte posterior del cuello; y de Lisandra Rosario y Lismarys Torres, madre y hermana de Gabriela, quienes mostraron hematomas y abrasiones.

Además, imágenes de una cortadura en una mano de Anthonieska Avilés Cabrera, hija de la acusada, quien enfrenta cargos por los mismos delitos y de Gabriela Figueroa, conocida como Gabba, una menor de edad testigo del ministerio público, que tenía una cortadura en una mano.

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Dos vehículos, uno Toyota Corolla color azul y una guagua Toyota Highlander color blanco, en los que se trasladaron a la víctima y al herido, solo fueron fotografiados por la testigo. La agente no pudo precisar la razón por la cual no se tomaron muestras de aparente sangre ni se levantó una toalla para ser analizados o si fueron entregados a sus dueños o sellados para su análisis en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

También detalló la evidencia ocupada en la escena que consta de muestras de una mancha de sangre sobre el pavimento, un par de espejuelos rojos, pinzas de cejas plateadas, abridor de madera, peinilla color marrón, reloj digital marca Apple, pantallas color oro, un inhalador, pedazo de peinilla color rosa y un vaso de aluminio.

Somo fueron sometidos al análisis de ADN, las peinillas, la muestra de sangre, y el reloj. Durante el allanamiento se mostraron fotos de piezas de ropa y unas sandalias y en el exterior una cuchilla, que según la defensa no fue vinculada con la escena.

La agente no pudo precisar la definición de un allanamiento, ni hablar sobre su preparación como técnico de escena para la cual dijo tomó un curso en el 2011 en la Academia de la Policía y no recordaba haber participado de otros adiestramientos.

Se señaló un error en el croquis que hizo a mano junto a otro agente en la escena por escribir el nombre incorrecto del fiscal a cargo.

La agente trabajó desde las 4:00 p.m. del 10 de agosto de 2025 hasta las 8:00 a.m. del 11 de agosto de 2025 y luego regresó ese día a su horario regular a las 4:00 p.m.

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La principal testigo de la fiscalía, Bethzaida Caratini Ortiz, afirmó que vio a Elvia Cabrera sacar un objeto punzante de su cartera y entregárselo a su hija Anthonieska Avilés, quien presuntamente apuñaló a Gabriela Nicole. Sin embargo, al momento el crimen dijo que se había virado porque no quería inmiscuirse para prender un cigarrillo y en ese momento un vehículo que transitaba a toda prisa por el paseo llamó su atención, cuando volteó a mirar ya la víctima estaba en el piso.

La defensa, liderada por el licenciado Alberto Rivera Ramos, ha cuestionado intensamente la credibilidad de Caratini Ortiz, señalando presuntas inconsistencias entre su testimonio actual y declaraciones juradas anteriores y las omisiones de supuestos hechos.

Otros testigos en ser interrogados fueron la agente Adriana Cruz Guzmán, retén de turno la noche de los hechos quien fue notificada a las 12:02 a.m. del 11 de agosto de 2025, que había una pelea en el desvío, sin tomar otros datos ni indagar lo que ocurría.

El policía Alfredo Fortier Soto, quien investigó preliminarmente el asesinato y el herido de bala en el hospital Menonita en Aibonito, donde la Dra. Carla Mercado certificó su muerte y reveló que presentaba ocho heridas de arma blanca y a quien el herido le indicó que Anthonieska la había agredido.

El agente Héctor Luis Garrica, quien llegó a custodiar la extensa escena a eso de la 1:55 a.m. y 15 minutos después recibió apoyo del teniente Eddie Flores quien colocó la patrulla en el otro extremo del desvío, quedando al descubierto otros dos accesos. La escena se comenzó a investigra a eso de las 5:19 a.m.