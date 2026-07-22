El Ministerio Público y la defensa de Elvia Cabrera Rivera, coacusada por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, hace 11 meses, tendrán su turno hoy de presentar sus argumentos finales antes de que un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emita su veredicto.

Como ha sido uso y costumbre durante este proceso, hoy se colocó otra de las sábanas anónimas con mensajes alusivos al caso, y en esta ocasión resume las razones por las cuales la defensa demostró duda razonable.

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Según las Reglas de Evidencia de Puerto Rico (Regla 303), “cuando en una acción criminal la presunción perjudica a la persona acusada, tiene el efecto de permitir a la juzgadora o al juzgador inferir el hecho presumido si no se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si de la prueba presentada surge duda razonable sobre el hecho presumido, la presunción queda derrotada. La presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una defensa de la persona acusada”.

El mensaje invita al lector a que juzgue el caso de acuerdo con los elementos planteados.

“Juzgue usted el caso. Testigos sorpresa, evidencias manipuladas, testigos intimidados, policías encubriendo, fiscales corruptos, testimonios contradictorios, ética errática, integridad negociable, secr y sub chanchullera, prensa perniciosa, DUDA RAZONABLE”, lee la nota, según publicó El Nuevo Día.

19 Fotos "Te recordaremos Lela", leían pancartas durante el último adiós a Gabriela Nicole.

En los procesos judiciales, los argumentos finales son la etapa donde la Fiscalía y la defensa resumen la prueba presentada durante el juicio para persuadir al jurado, en este caso, para que fallen a su favor, sin presentar evidencia nueva.

Una vez el Ministerio Público consuma sus dos turnos y la defensa, uno solo, el juez Luis S. Barreto Altieri le impartirá las instrucciones al jurado y seleccionará a la persona que presidirá el panel, para que se retire a deliberar “el tiempo que sea necesario”.

Durante el día de ayer cuando secuestró al jurado ya les había advertido que “lo que diga los fiscales ahí, eso no es prueba, lo que diga su argumentación la defensa, eso no es prueba. Cualquier comentario del juez eso no hace prueba”.

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“Este es un caso de alto interés público, de mucha opinión pública. Estamos en una etapa crítica del proceso”, también expuso el juez.

El caso quedó sometido ayer, martes, con la estipulación del testimonio de la doctora que declaró la muerte de Gabriela Nicole, mientras que la defensa renunció a presentar prueba testifical durante el vigesimoprimer día de juicio por jurado, a pesar de que había citado a nueve testigos.

La composición del jurado cambió luego que una de sus integrantes confrontara una situación de salud que requería atención médica y fue sustituida por uno de los cinco suplentes mediante un sorteo.

El Ministerio Público sentó a declarar a 21 testigos y los restantes fueron estipulados por las partes.

El crimen de Lela, quien recibió 11 puñaladas, ocurrió en la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de al menos tres peleas, tras la celebración una actividad del Cierre del Verano auspiciada por el municipio.