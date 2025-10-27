La gasolinera Total, ubicada en la avenida Jesús T. Piñero, en Río Piedras, fue escalada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según la querellante, a eso de la 1:10 a.m. de hoy, lunes, el sospechoso forzó la puerta corrediza y obtuvo acceso al interior apropiándose de una cantidad indeterminada de cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas como Newport y Winston.

La propiedad fue valorada en más de $500.

Mientras que los daños causados a la puerta no fueron estimados.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan tomó 22 fotos como evidencia del escalamiento.

El agente William Torruelas, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó y le dio conocimiento al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.