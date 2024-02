El convicto exalcalde Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, administrador del negocio La Casita del Árbol, en el barrio Campanillas, en Toa Baja, que fue escenario la noche del lunes de la tercera masacre del 2024, dejando el saldo de cinco muertos y tres heridos de bala, entre ellos su hermano, compareció esta tarde a su entrevista con agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, donde prestó su testimonio.

Delgado Montalvo fue entrevistado como testigo y víctima, tras surgir información de la Policía Municipal de Toa Baja de que estuvo presente en el negocio al momento de los hechos y que acompañó a su hermano paterno herido, Daniel Delgado Álvarez, de 29 años, en la ambulancia que lo transportó a una sala de emergencias.

En efecto, este se encontraba en el interior del negocio y se lanzó al piso al momento de las detonaciones. Tras culminar la entrevista no hizo expresiones a la prensa.

Otra interrogante que salió a relucir durante el transcurso de la pesquisa es que figuraba como vicepresidente de una corporación inscrita por Carlos L. López, el exdirector de Obras Públicas del municipio de Cataño y definir cuál era su rol en el negocio, ya que existen documentos que indican que hace varios meses compró la llave del local.

Sobre ese particular, su abogado, el licenciado Juan F. Matos De Juan, aclaró que el incidente violento no tiene nada que ver con el exalcalde y si la Oficina de Probatoria Federal tuviera la más mínima duda de que él está incurriendo en una conducta impropia hubiese radicado una moción al juez para que le revocara la fianza por violar las condiciones.

“No hay ninguna prohibición a que él tenga un negocio que sea legal, ese negocio tiene patentes municipales, paga un alquiler, hay un contrato de alquiler, aquí no hay nada por debajo de la mesa, este es un negocio totalmente válido”, expuso el abogado Matos De Juan, quien se reafirmó en las condiciones de libertad bajo fianza no se lo prohíbe y que al contrario lo obligan a trabajar.

Una vez culminó la entrevista se harían trámites para la entrega de la guagua Toyota Tacoma, de 2020 color gris que le fue incautada.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, inspector Roberto Ramos Rosario, sostuvo que Delgado Montalvo se mostró cooperador y narró su versión de los sucesos de esa fatídica noche.

“El compareció y contestó cada una de las preguntas que se le hicieron, en todo momento estuvo cooperador”, expresó Ramos Rosario, quien agregó que a pesar de que la condición de su hermano es crítica tiene esperanzas de que el tratamiento que recibe le ayude a recuperarse.

La camioneta le será entregada sin ser registrada. El dueño de la guagua es otra persona y como él no se encontraba al momento de investigar la escena, se ocupó hasta corroborar a quien pertenecía.

En la escena se ocuparon cuatro vehículos del interior de la escena, uno alquilado por el militar fallecido, otro de uno de los occisos y uno de una persona que se encontraba en el lugar. Todos serán entregados sin inspeccionarlos.

“El Cano” será sentenciado el 13 de marzo en la sala del juez Federal Raúl M. Arias Marxuach.

Más temprano, el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado de Investigaciones Criminales, sostuvo que Delgado Álvarez, residente en el estado de Florida viajó a la isla el sábado pasado para pasar unos días y lo acompañó un militar filipino con quien tenía una estrecha amistad.

El hombre murió en la balacera y todavía no ha sido identificado por personal de las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos, quienes ayer hacían gestiones para localizar a sus familiares para coordinar su traslado a Puerto Rico y acuda al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para su identificación.

Hasta hoy, las confidencias han sido muy pocas y todas se han descartado, por lo que el coronel reiteró su llamado a la ciudadanía para colabore con la pesquisa a través del (787) 343-2020.

Hoy continuaron analizando los vídeos de seguridad del negocio y lugares aledaños buscando establecer con certeza la descripción del vehículo en el que viajaban los sicarios, armados con rifles, que dispararon a mansalva contra personas que compartían en la barra, y entrevistando a testigos.

En la balacera que se reportó a eso de las 10:00 p.m., fue asesinado el que se presume era el objetivo de los gatilleros, identificado como Xavier Matos Rivera, de 34 años, conocido en el bajo mundo como Maco, quien, según los organigramas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, era dueño de puntos de drogas en los barrios Ingenio y Campanilla, en Toa Baja y era investigado como sospechosos de varios asesinatos.

Los hermanos Xavier y José Luis Matos Rivera fueron dos de las víctimas de la masacre de Toa Baja, ocurrida en los predios de un negocio. ( Suministrada Policía )

Este poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas y por la posesión de sustancias controladas, pero se desconoce la disposición de estos casos en el tribunal.

Su hermano, José L. Matos Rivera, de 37 años, que resultó herido y quedó hospitalizado en condición crítica, falleció a media mañana de ayer, martes, en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Este poseía expediente de criminal por el delito de apropiación ilegal.

Las otras víctimas fueron identificadas como Xiomara Clemente Rivera, quien falleció en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras y Deydra Rivera Matos, ambas de 42 años, fue declarada muerta en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado. Esta era prima de los hermanos asesinados.

Las personas heridas son dos mujeres de 31 y 35 años, respectivamente y el hermano del exalcalde quienes están hospitalizados en condición de cuidado.