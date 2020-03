Una de las coacusadas en el caso del fraude multimillonario a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) relacionado a la recuperación del sistema eléctrico de la Isla luego del huracán María, se declaró culpable de un cargo en su contra, informó hoy la Fiscalía federal en Puerto Rico.

Según se indicó en un comunicado de prensa, mientras Jovanda Patterson trabajaba para la agencia como especialista en Manejo de Emergencias tras el paso del fenómeno atmosférico en septiembre del 2017, negoció un empleo con la empresa Cobra Acquisitions LLC, que se dedicaba a reparar la red eléctrica de la Isla.

PUBLICIDAD

La imputada luego aceptó un trabajo con una filial de Cobra en junio de 2018, señaló la Fiscalía.

Patterson se declaró culpable ante el juez federal Francisco Besosa por una violación grave al Título 18 del Código de los Estados Unidos. Esta podría ser sentenciada a una pena de prisión que no exceda los cinco años, enfrentar una multa que no exceda los $250,000 y no más de tres años de libertad supervisada.

La mujer fue acusada del fraude estimado en más de $1,800 millones junto con Ahsha Nateef Tribble, entonces administradora regional adjunta de FEMA, y Donald Keith Ellison, expresidente de Cobra.

La audiencia de sentencia contra Patterson fue programada para el próximo 11 de junio.